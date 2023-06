HIMARS iski koulutustukikohtaan – Venäjän sotilailta paljastavia somekuvia

Ukraina on tuhonnut venäläisen koulutustukikohdan Volnovahassa Donetskin alueella. Kaupunki sijaitsee noin 30 kilometrin päässä etulinjasta.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video (alla), jolla näkyy useiden räjähdysten alueelta nostattamia savupatsaita. Isku tehtiin ilmeisesti HIMARS-raketinheitinjärjestelmällä.

Avointen lähteiden tutkimiseen erikoistunut Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov on julkaissut Twitterissä alla näkyvän selvityksen, jossa isku on paikallistettu venäläisten koulutustukikohtaan.

Kohteen luonne ja paikka oli helppo löytää siellä toimineiden venäläissotilaiden sosiaalisen median päivitysten perusteella. Sotilaat ovat jakaneet runsaasti kuvia paikan päältä. Niissä näkyy muun muassa harjoittelevia taistelijoita ja poseerausta aseiden kanssa. Kuvien taustalla olevat rakennukset auttoivat paikantamaan kohteen.

– Jatkakaa päivityksiä jätkät, tästä on todella apua, Krutov toteaa sarkastisesti Twitterissä.

Kuten monet muutkin venäläistukikohdat ja huoltovarikot, sijaitsi tukikohta rautatien varrella.

