Herttaisen lapsiperheen vanhemmat olivatkin Venäjän vakoojia

Argentiinasta Sloveniaan muuttaneen lapsiperheen vanhemmat paljastuivat venäläisvakoojiksi, uutisoi The Guardian.

Maria Mayer ja Ludwig Gisch muuttivat Ljubljanaan kahden lapsensa kanssa vuonna 2017. Naapurit kuvailivat perhettä tavallisiksi, mukaviksi ja ystävällisiksi. Mayer perusti Sloveniassa online-taidegallerian, Gisch taas työskenteli IT-yrityksessä.

Joulukuun alussa Slovenian poliisi teki yllätysrynnäkön pariskunnan kotiin. Rynnäkkö oli osa Slovenian lähihistorian laajinta ja salaisinta poliisi- ja tiedusteluoperaatiota, johon vinkki saatiin ulkomaiselta tiedustelupalvelulta.

Pariskunnan lapset otettiin välittömästi huostaan. Tämän jälkeen poliisit etsivät pariskunnan talon läpikotaisin. He löysivät niin suuria määriä käteistä, että rikostutkijoilla kesti useita tunteja laskea ne. Suuri rahamäärä on arvioiden mukaan merkki siitä, että pariskunta on saattanut yrittää rekrytoida ihmisiä epävirallisiksi tietolähteiksi.

Slovenian ulkoministerin Tanja Fajonin mukaan Mayer ja Gisch eivät olleet argentiinalaisia, vaan Venäjän kansalaisia. Tutkintaa lähellä olevien lähteiden mukaan pariskunta oli osa Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n ”laittomiksi” kutsuttua eliittivakoojaverkostoa.

Toisin kuin ”lailliset” tiedustelupalvelun jäsenet, jotka työskentelevät Venäjän suurlähetystöissä jonkun peiteviran turvin, ”laittomat” vakoojat toimivat ilman suoria yhteyksiä Venäjän hallintoon. Heitä koulutetaan ensin vuosikausia esittämään olevansa jonkun toisen maan kansalaisia, jonka jälkeen heidät lähetetään ulkomaille.

Slovenian poliisin tiedottajan Drago Menegalija mukaan Gisch ja Mayer olivat juuri tällaisia ”laittomia” vakoojia.

– Epäillyt ovat ulkomaisen tiedustelupalvelun jäseniä, jotka käyttivät laittomasti hankittuja ulkomaisia henkilöllisyystodistuksia elääkseen ja työskennelläkseen Sloveniassa ja kerätäkseen salaa tietoa, Menegalija kommentoi.

Pariskunta on nyt vangittu, mutta kuulusteluissa he ovat olleet hiljaa.

– He ovat ottaneet [tilanteen] stoalaisella vakavuudella. On selvää, että he ovat ammattilaisia. He eivät puhu, kommentoi eräs lähde poliisista.

Lähteiden mukaan Venäjä tunnusti kiinniottoa seuranneissa epävirallisissa keskusteluissa pariskunnan olevan vakoojia. Vaikka Mayeria ja Gischia varten valmistellaankin oikeudenkäyntiä Sloveniassa, käydään maiden välillä neuvotteluita mahdollisesta vaihtokaupasta vakoojapariskunnan ja Venäjän vangitsemien länsimaisten vakoojien välillä.

Slovenia valikoitui kohteeksi maan heikon vastatiedustelukyvyn ja Schengen-jäsenyyden vuoksi, jonka ansiosta pariskunta kykeni helposti liikkumaan ympäri Eurooppaa. Suurin osa vakoilusta tapahtuikin muissa EU-maissa, ei Sloveniassa. Matkustustietojen mukaan Mayer matkusteli runsaasti ympäri Eurooppaa, pääasiassa erilaisten taidenäyttelyiden vuoksi.

Pariskunta saattaa kuitenkin olla vain jäävuoren huippu SVR:n ”laittomasta” vakoojaverkostosta. Pian pariskunnan kiinnioton jälkeen kreikkalainen nainen Ateenasta ja brasilialainen mies Rio de Janeirosta pakenivat kotikaupungeistaan. Kreikkalaisviranomaisten mukaan pari saattoi olla osa SVR:n vakoojaverkostoa ja pakenivat, koska pelkäsivät Mayerin ja Gischin paljastavan heidän oikean identiteettinsä.

Kreikkalaisnainen omisti Ateenassa neulontatarvikekaupan, mutta Mayerin ja Gischin kiinnioton jälkeen hän ilmoitti lähtevänsä lomalle. Kesken loman hän ilmoitti kaupan työntekijälle elämäntilanteensa muuttuneen niin, ettei hän enää palaisi Kreikkaan. Hän kertoi myös olevansa Kirgisiassa.

– Hän sanoi, että saisin kaupan halutessani itselleni. Jos en, hän vain sulkisi sen, kommentoi kaupan entinen työntekijä.

Ukrainan sodan alettua länsimaat ovat karkottaneet useita ”laillisia” vakoojia Venäjän suurlähetystöissä. Arvioiden mukaan ”laittomien” vakoojien lisääntynyt toiminta voikin olla seurausta ”laillisten” vakoojien toiminnan hankaloitumisesta.