Hersonilainen kirjasto sinnittelee pommituksen keskellä

Hersonin kaupungin lastenkirjasto sinnittelee, vaikka se on Venäjän jatkuvan pommituksen kohteena. Asiasta uutisoi The Guardian.

Kirjasto on nimetty Dneprjoen yllä lentävien lokkien mukaan, jotka ovat alueet symboli. Pääportaikossa olikin suuri lokkia kuvaava lasimaalaus, kunnes se tuhoutui Venäjän tykistöiskussa marraskuussa.

Kirjastonjohtaja Olha Kryzhanivska on väsynyt, mutta silti päättäväinen pelastamaan kirjaston kokoelmat. Hän uskoo, että ikkuna saadaan korjattua.

– Meidän pitäisi kai tottua tähän. Kaupunkiin isketään joka päivä. Ehdimme jo korjata ikkunat, ja sitten niihin osui taas, Kryzhanivska harmittelee.

Hyökkäjään aiheuttamaa tuhoa on vaikeaa sietää. Kryzhanivska on ollut töissä kirjastossa vuosikymmeniä, ja jokaiselle sen osalle on ehtinyt kertyä tunnearvoa. Siksi tuhoutuneiden esineiden ja paikkojen näkeminen raivostuttaa.

– Mutta tiedän, että nyt meidän on pelastettava se, mitä on pelastettavissa, kaikin mahdollisin keinoin, Kryzhanivska linjaa.

Eräs kirjaston huone oli omistettu paikallishistorialle, mutta myös se tuhoutui venäläisten tykistökeskityksessä. Nyt lattiaa peittävät lasinsirut, ja suuri seinällä ollut kartta alueesta on haljennut kahtia.

Kryzhanivskan mukaan iskussa vaurioitui myös kirjaston julkisivu. Nyt ongelmana on, että mitä sille pitäisi tehdä.

– Ei ole mitään järkeä korjata sitä, koska pommituksia on joka päivä. Toisaalta katto on korjattava, koska muuten kaikki kastuu. Toisaalta, korjaustöiden tekeminen olisi vaarallista. Tilanne on vaikea, Kryzhanivska pohtii.

Hersonissa onkin sodan aikana syntynyt uusi sanonta: Jos ohjus osuu kerran johonkin, se osuu monta kertaa myös jatkossa.

Kirjaston selviytymistaistelu on herättänyt huomiota myös ulkomailla. Hiljattain tunnetun lastenkirjailija Shirley Hughesin poika lähetti kirjastolle ison kokoelman äitinsä kirjoja. Hughesin lastenkirjat muodostavat nyt kirjaston suurimman ulkomaalaisen lastenkirjailijan teosten kokoelman.

Ukrainassa on laaja lastenkirjastojen verkosto, jota koordinoi Kiovan lasten kansalliskirjaston johtaja Alla Gordijenko. Hän kertoo olevansa järkyttynyt Hersonin kirjastoon kohdistetuista iskuista.

– Mikä olisikaan turvallisempi, jännittävämpi ja taianomaisempi paikka, kuin talo täynnä lasten naurua ja kirjoja? Ei meidän vihollisellemme, joka haluaa tuhota meidät kansakuntana sekä koko historiallisen muistimme, Gordijenko toteaa.

Hersonin lastenkirjasto ei ole ainoa kirjasto, joka on joutunut Venäjän iskujen kohteeksi. Hieman ennen iskua lastenkirjastoon Venäjä pommitti Hersonin yleistä tiedekirjastoa. Yhteensä Venäjä on tuhonnut Ukrainassa yli 500 kirjastoa.

Venäjän iskuja ukrainalaisiin kulttuurikohteisiin onkin kutsuttu termillä librocide. Tavoitteena vaikuttaa olevan ukrainalaisen kulttuurin ja historian tarkoituksellinen tuhoaminen.

Hersonin lastenkirjaston oli tarkoitus viettää 100-vuotispäiväänsä ensi helmikuussa. Nyt juhlallisuudet on kuitenkin peruttu.

– Sen sijaan juhlimme sitä voittomme jälkeen, Gordijenko linjaa.