Herätys lännelle: Venäjä siirtyi jo sotatalouteen

Amerikkalaisprofessori Andrew A. Michtan mukaan länsimaiden tulee lisätä ammusten ja ohjusten tuotantoaan. Hän kirjoittaa Twitterissä Venäjän siirtyneen taloutensa osalta jo sotatilaan.

Michta on George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori.

– Venäjä on sodassa, ja sen talous on järjestelty sen mukaisesti, Michta sanoo.

Hän toteaa, että länsimaiden tulee vastata Venäjän toimiin omaa tuotantoaan järjestelemällä. Muuten seuraukset voivat olla vieläkin kalliimman.

– Länsi ei näytä täysin ymmärtävän, miten maailma on jo muuttunut, sillä se vaatisi hankalia päätöksiä meidän oman tuotantomme suhteen. Jos jatkamme, se maksaa meille, professori toteaa.

– Kun otetaan huomioon ampumatarvikkeiden nopea kulutus taistelukentällä Ukrainassa, ammusten ja ohjusten tuotannon lisäämisen pitäisi olla lännen tärkein prioriteetti.

Michta viittaa amerikkalaisen kenraalimajuri Matthew Van Wagenenin kommenttiin, jonka mukaan länsimaat ”nukahtivat” uskoen, ettei kulutussotaa enää nähtäisi Euroopassa.

Van Wagenenin kommenteista uutisoi muun muassa Defence News.

– On vuosi 2022 ja Euroopassa käydään jälleen kulutussotaa. Tällä kertaa se on merkittävästi erilaista ja luulen, että se pakottaa monet hallitukset pohtimaan, että mitä ovat ne puolustusinvestoinnit, jotka on tehty tai täytyy vielä tehdä, Van Wagen sanoi.

#Russia is at war, with its economy aligned accordingly. The West does not seem able to recognize fully how the world has already changed, for this would require us to make tough decisions concerning our own production. If we persist, it will cost us. #StandWithUkraine

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) June 18, 2022