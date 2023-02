Henkivakuutuksen myöntämisen perusteet monelle täysin hämärän peitossa

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämä kyselytutkimus paljastaa, että henkivakuutuksen myöntämisen perusteet ovat monelle suomalaiselle hämärän peitossa. Joka kolmas suomalainen sanoo, ettei tiedä henkivakuutuksen saamista rajoittavista sairauksista mitään.

Joka viides luulee, että henkivakuutuksen voi saada vain, jos on täysin terve. Vastaajista 40 prosenttia arvelee, että henkivakuutuksen saaminen edellyttää aina lääkärissä käyntiä. Nämä käsitykset ovat kuitenkin vääriä. Joka viides suomalainen sanoo esimerkiksi uskovansa tai tietävänsä, ettei hänelle myönnettäisi henkivakuutusta.

– Se, että näin moni tällä tavalla evää itse itseltään henkivakuutuksen, on yllättävä tieto. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin asialle selityksen. Lähes puolet suomalaisista nimittäin uskoo, että henkivakuutusta ei voi saada, jos on joskus sairastanut syövän. Tämä tieto on kuitenkin väärä. Jos syöpää tai muuta pahanlaatuista kasvainta ei ole sairastanut viimeiseen kolmeen vuoteen, henkivakuutuksen saamiselle Kalevasta ei ole estettä, Kalevan johtaja Minna Mikkanen sanoo tiedotteessa.

– Kyselyn vastaajista 25 prosenttia nimeää sydän- ja verisuonitaudin henkivakuutuksen ehdottomaksi esteeksi. Myös tämä käsitys on virheellinen. Jos ei ole sairastanut viimeiseen viiteen vuoteen sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa tai aivoverisuonisairautta, henkivakuutuksen kyllä saa kauttamme, Mikkanen jatkaa.

Kyselyssä arveltiin henkivakuutuksen esteeksi usein myös MS-tautia, mielenterveysongelmia, muistisairauksia, alkoholin käyttöä, diabetesta, tupakointia ja epilepsiaa. Nämä eivät estä henkivakuutuksen saamista Kalevasta. Normaalia alkoholin käyttöä ei kielletä, mutta huumeiden käyttö on henkivakuutuksen saamisen este.

Joka kolmas ei osaa sanoa, mikä estää henkivakuutuksen saamisen

Moni suomalainen on henkivakuutuksesta heikosti perillä. Noin joka kolmas ei tiedä, onko lääkärintarkastus pakollinen tai onko terveysselvityksen tekeminen vaivalloista.

Niistäkin, jotka arvioivat tietävänsä, monella on väärää tietoa. Esimerkiksi 20 prosenttia suomalaisista luulee virheellisesti, että henkivakuutuksen saa vain, jos on täysin terve.

– Näin ei onneksi ole. Meillä henkivakuutus voidaan myöntää jopa vakavia sairauksia sairastaneille. Toki sen, mitä terveydentilastaan vakuutusyhtiölle kertoo, täytyy pitää paikkansa, Mikkanen toteaa.

Lisäksi joka kolmas suomalainen sanoo, että henkivakuutuksen edellyttämän terveysselvityksen tekeminen on vaivalloista. Vaivalloisuuden kokeminen on toki aina henkilökohtaista, mutta esimerkiksi Kalevassa terveysselvityksessä on vain viisi kysymystä, joihin riittää kyllä- tai ei-vastaus.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen lokakuussa 2022 Henkivakuutusyhtiö Kalevan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 2 011 yli 18-vuotiasta suomalaista. Naisia vastaajista oli 51 prosenttia ja miehiä 49 prosenttia. Kyseessä on edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.