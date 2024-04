Henkilöautojen rekisteröinneissä pudotus: Lakon takia osa uusien autojen toimituksista viivästynyt

Maaliskuussa rekisteröitiin 6486 uutta henkilöautoa, mikä on 15,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus tiedotteessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on rekisteröity yhteensä 18452 henkilöautoa, mikä on 12 prosenttia viime vuoden ensimmäistä neljännestä vähemmän.

– Maaliskuu on yleensä kevään vilkkain rekisteröintikuukausi, mutta satamalakon takia osa uusien autojen toimituksista on viivästynyt. Kevään alavireiset rekisteröintilukemat johtuvat myös viime vuoden poikkeuksellisen heikosta uusien autojen tilaustahdista. Tilausten odotetaan elpyvän vuoden toisella puoliskolla taantuman hellittäessä ja korkojen ennustetun laskun seurauksena, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Täyssähköautojen osuus rekisteröinneistä oli maaliskuussa noin 29 prosenttia. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröidyistä henkilöautoista noin 26 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 23 prosenttia ladattavia hybridejä. Alkuvuoden täyssähköautojen osuus on hieman pienempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa, jolloin osuus oli noin 31 prosenttia.

Autoliikkeiden myymien käytettyjen henkilöautojen kauppa oli maaliskuussa noin 1,1 prosenttia vilkkaampaa kuin viime vuoden maaliskuussa. Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa on vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana käyty noin 7 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.

Autoliikkeiden kautta vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana myydyistä vaihtoautoista yhteensä 57 prosenttia on ollut bensiiniautoja ja noin 29 prosenttia dieselautoja. Ladattavien hybridien osuus oli noin 9 prosenttia ja täyssähköautojen noin 4 prosenttia.

– Käytettyjen autojen kaupan vire on jatkunut alkuvuoden aikana hyvänä. Käytettyjen autojen keskihinnat ovat talven ja kevään aikana hieman laskeneet viime vuoteen nähden, eikä kysynnän kasvusta ole aiheutunut hintapaineita. Keskimääräisen autoliikkeestä myydyn auton hinta on hieman yli 22000 euroa. Ladattavien autojen osuus on kasvanut viime vuoden hieman alle 11 prosentista reiluun 13 prosenttiin, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta tiedotteessa.