Neljä viidestä käyttää autoa matkoihin kesälomalla

Henkilöauto on yhä ylivoimaisesti suomalaisten suosituin kulkuneuvo kesälomamatkoilla, selviää liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin tuoreesta kyselystä.

82 prosenttia vastaajista aikoo käyttää autoa matkustamiseen kesälomalla. Vaikka autoilu on yhä suosittua, joka neljäs vastaaja kertoo aikovansa vähentää sitä kesälomalla yleisen hintatason nousun ja henkilökohtaisen taloustilanteen vuoksi.

Junaa aikoo käyttää 48 prosenttia ja bussia 37 prosenttia, jotka ovat lähes samat luvut kuin vuotta aiemmin tuotetussa kyselyssä. Tänä vuonna kyselyyn lisättiin myös uusia vaihtoehtoja, kuten pyörä, jota aikoo käyttää 42 prosenttia vastaajista.

– Suomi on harvaan asuttu maa, jossa välimatkat ovat usein pitkiä. Monella alueella henkilöauto on edelleen lähes ainoa realistinen liikkumisvaihtoehto erityisesti silloin, kun matkustetaan perheen kanssa, kuljetetaan tavaroita tai liikutaan alueilla, joilla joukkoliikennettä on tarjolla vain rajoitetusti. Autoilu koetaan joustavaksi ja omia aikatauluja tukevaksi ratkaisuksi, mikä korostuu erityisesti loma-aikaan. Tämä näkyy myös kyselyssämme: henkilöauto ei ole vain kulkuväline, vaan osa arjen ja vapaa-ajan sujuvuutta, kertoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta yksikön päällikkö Eero Sauramäki tiedotteessa.

Alle kahden kilometrin matkoilla suomalaiset suosivat ensisijaisesti kävelyä. Kun etäisyys kasvaa 2–10 kilometriin, pyöräily nousee suosituimmaksi liikkumistavaksi. Henkilöauto on puolestaan useimmalle ykkösvalinta 10–400 kilometrin pituisilla matkoilla.

Pidemmillä matkoilla junan ja lentokoneen suosio kasvaa.

Junamatkailun suosio on nousussa nuorten aikuisten keskuudessa. 18–24-vuotiaista 75 prosenttia aikoo matkustaa junalla tänä kesänä, kun vielä viime vuonna vastaava osuus oli 64 prosenttia.

Turvallisuustekijöistä kyselyyn vastanneet pitävät tärkeimpinä ajamiseen keskittymistä, riittävää turvaväliä ja levänneenä ajamista.

Suurimmiksi liikenneturvallisuuden uhkiksi koettiin päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen, liian suuri tilannenopeus ja keskittymisen herpaantuminen.

Kyselyn mukaan 59 prosenttia vastanneista bensiinikäyttöisellä autolla. Dieselautojen osuus on 26 prosenttia. Hybridiautoja käyttää 16 prosenttia ja täyssähköautoja 7 prosenttia. Yksityisautoilun suurimmaksi ongelmaksi koettiin teiden kunnossapito, jonka mainitsi 69 prosenttia vastaajista.

Fintrafficin suuri liikennekysely toteutettiin valtakunnallisesti 16.5.-21.5.2025. välisenä aikana. Kyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi 1253 henkilöä, ja vastaajien ikähaitari oli 18–79 vuotta.