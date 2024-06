Helteet väistyvät loppuviikon aikana

Lämpimän alkuviikon jälkeen sää viilenee.

Verrattuna viime viikon korkeisiin lukemiin lämpötila saattaa pudota jopa kymmenellä asteella, kertoo Foreca.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n uuden kuukausiennusteen mukaan keskilämpötilat ovat tällä viikolla Suomessa tavanomaista lämpimämpiä.

Päivittäisennusteen perusteella viikko jakaantuu kuitenkin lämpimään alkuviikkoon ja viileämpään loppuviikkoon.

– Suomi kuuluu aluksi helteiseen ilmamassaan, loppuviikolla helteet väistyvät itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine, joka tuo luoteesta kylmää ilmaa Britteinsaarille, Skandinaviaan sekä vähitellen myös Keski-Eurooppaan. Viileämpi ilma saapuu Suomeen torstain kuluessa, sanoo Forecan meteorologi Kristian Roine.

– Helteisen alkuviikon jälkeen perjantaina sekä viikonloppuna päivälämpötilat jäävät enimmäkseen 15 ja 20 asteen välille, Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää. Edessä on siis jopa noin 10 asteen muutos viime viikon loppuosasta tämän viikon loppupuoleen. Viikon keskilämpötila on kuitenkin vielä selvästi tavanomaista korkeampi alkuviikon helteistä johtuen. Ukkoset sateineen alkavat väistyä itään, hän sanoo.

Viikonlopun sää näyttää sateiselta.

– Lauantaina tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja, sunnuntaina lännestä lähestyvä matalapaine tuo myös hieman yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila jää 15 ja 20 asteen välille, Pohjois-Lapissa paikoin 10 asteeseen,Roine sanoo.

Kesäkuun 10. päivä alkava viikko näyttää lämpötilojen suhteen tavanomaiselta. Keski- ja Pohjois-Euroopan yllä liikkuu normaalia viileämpiä ilmamassoja, mutta ne eivät ennusteiden mukaan yllä Suomen ylle.

– Sateet painottuvat Euroopassa Etelä-Euroopan lämpimän ilmamassan rajalle, ulottuen Alpeilta Itä-Eurooppaan. Myös Suomessa sademäärät ovat hieman tavanomaista suurempia. Välimerellä sää on kuivaa, Roine sanoo.

Juhannusviikosta Roine ennustee keskimääräistä hieman lämpimämpää. Kuukausiennuste ei kuitenkaan ota kantaa yksittäisten päivien, kuten juhannusaaton tai juhannuspäivän säähän, vaan kuukausiennuste kertoo viikon keskilämpötiloista ja koko viikon sademääristä, Foreca muistuttaa.