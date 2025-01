Helsinkiin vaativiin tilanteisiin erikoistunut pelastusryhmä

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kehittää etupainotteisesti pelastustoimintaa, jotta se vastaa muuttuvaa toimintaympäristöä pääkaupungin alueella. Vaativiin tilanteisiin varautumista varten pelastuslaitos ottaa käyttöön Rescue Task Force -toiminnan (RTF).

Ryhmän jäsenet ovat hakeutuneet tehtävään vapaaehtoisesti. He ovat erikoiskoulutuksen saaneita palomies-ensihoitajia, joiden koulutuksesta on pääosin vastannut Helsingin poliisilaitos. Oppia on haettu myös ulkomailta.

Vaativiin tilanteisiin erikoistuneen ryhmän tarkoituksena on saada pelastettua potilas nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä on aiemmin ollut mahdollista.

– Kun vaara-alueen evakuoinnista ja hätäensiavusta vastaavat erikoiskoulutetut pelastajat, poliisi voi keskittyä tehtävällä esimerkiksi kohdehenkilön kiinniottoon. Poliisi on antanut pelastajille poliisin taktista koulutusta, jotta he pystyvät suorittamaan oman tehtävänsä turvallisesti, kertoo Helsingin poliisin johtokeskuksen johtaja, ylikomisario Patrik Karlsson.

Erikoiskoulutetut pelastajat työskentelevät poliisin suojaamina tilanteissa, joissa on vakava ulkopuolisen väkivallan uhka. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi aseiden käytöstä tilanteessa.

RTF-ryhmän suojavarusteet poikkeavat tavanomaisista pelastajan varusteista. Ryhmän jäsenet käyttävät tehtävillä ballistisia suojavarusteita, erityistä viestivälineistöä ja erilaisia evakuointivälineitä potilaiden nopeaksi pelastamiseksi.

Ryhmä kykenee myös tarvittaviin henkeä pelastaviin, välittömiin hätätoimenpiteisiin uhka-alueella. Toiminto on Helsingin alueella välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä pelastustoimen, ensihoidon ja poliisin kanssa.

Helsingin poliisilaitos hoitaa vuosittain vajaa 200 000 hälytystehtävää, joita tapahtuu kaikkina vuorokauden aikoina.

– Ympärivuorokautinen valmius on oleellista, jotta poliisi saa erikoiskoulutetut pelastajat tehtävälle mukaan lyhyellä viiveellä, Karlsson kertoo.

Helsingin RTF-toiminta aloitetaan tämän vuoden kevään aikana. Vastaavaa toimintatapaa ei toistaiseksi ole muilla pelastuslaitoksilla Suomessa. Pohjoismaisista pääkaupungeista vastaavanlaista toimintaa on esimerkiksi Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Marko Rostedt sanoo, että Rescue Task Force on toimintamalli, jollainen pitäisi olla myös muilla alueilla kuin Helsingissä.

– Maailma on muuttumassa, ja pelastuslaitosten tulee seurata toimintaympäristön muutoksia aktiivisesti ja myös reagoida niihin, hän toteaa.