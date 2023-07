”Helsinkiin ei synny eristyneitä ongelma-alueita” – pormestari kommentoi Ranskan tilannetta

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) ottaa kantaa Ranskan mellakoihin, jotka levisivät valtoimenaan, kun poliisi ampui 17-vuotiaan pojan viime viikon tiistaina.

Vartiaisen mukaan Helsinki ei aio toistaa virheitä, joita Ranskassa on tehty kun syrjäytyneitä lähiöitä on päästetty syntymään. Vartiainen viittaa Ranskan-kirjeenvaihtaja Helena Petäistön kolumniin mellakoista MTV:llä.

– Kaupunkipolitiikka on tässä(kin) asiassa avainasemassa, Vartiainen twiittaa.

– Helsingissä aiomme pitää huolen siitä, että ei synny eristyneitä ongelma-alueita – että kaikkialla on hyvä elää ja palvelut toimivat. Segregoitumista emme aio hyväksyä, Vartiainen jatkaa.

Pariisi on Euroopan suurin metropolialue, jonka vaikutuspiirissä Suur-Pariisissa asuu yli 12 miljoonaa ihmistä. Maahanmuuttajaväestöä on keskitetty valtaviin, slummiutuviin lähiöihin.

Petäistö kuvaa kirjoituksessaan, että ongelmien ratkaiseminen Ranskassa on kolossaalinen tehtävä, kun maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan on epäonnistunut täysin ja on syntynyt negatiivinen kierre. Petäistön mukaan ranskalaiset ovat alkaneet kysyä, onko maa todella sisällissodan partaalla. Kansa on jakautunut kahtia.

Ongelmalähiöihin on syydetty rahaa Petäistön mukaan miljardeja rahaa jo vuosia, mutta vailla mainittavampaa tulosta. Yksi syy tilanteen pahenemiseen räjähdysherkäksi on Petäistön mukaan se, että Ranskassa on totuttu lakaisemaan ikävät asiat maton alle ”mädäntymään” sen sijaan, että niihin puututtaisiin kunnolla.

Le Monde -lehden mukaan mellakat rauhoittuivat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Sunnuntaina pidätettiin 179 ihmistä, kun edellisenä päivänä määrä oli 719. Kaikkiaan 3000 ihmistä on lehden mukaan ollut kiinniotettuina mellakoiden rauhoittamiseksi.

