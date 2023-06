Ranskassa levottomuuksia poliisin ammuttua 17-vuotiaan, raketit lentelevät videolla

Ranskassa Pariisin lähiössä alkaneet levottomuudet levisivät muille alueille ja kaupunkeihin sen jälkeen, kun poliisi ampui tiistaina liikennevalvonnan yhteydessä 17-vuotiaan pojan.

Videoilla näkyy kuinka mielenosoittajat ampuvat raketteja poliiseja kohti. Autoja ja muun muassa bussikatoksia ja roskasäiliöitä sytytettiin tuleen.

Reutersin mukaan noin 40 autoa poltettiin yön aikana, pääasiassa Nanterressa, josta kuollut poika oli uutispalvelun mukaan kotoisin. Poliisi pidätti 31 henkilöä ja laittoi 2000 poliisia valvomaan järjestystä Pariisin alueella.

Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin kertoi, että noin 24 poliisia loukkaantui mellakoissa.

17-vuotias pysäytettiin liikennerikkomusten vuoksi, mutta hän yritti jatkaa matkaa autollaan, jolloin toinen poliiseista laukaisi aseensa lähietäisyydeltä. Tämän jälkeen auto liikkui vielä joitakin metrejä ennen pysähtymistään. Poika menehtyi vammoihinsa ensiavusta huolimatta.

Myös pysäytystilanteesta on levinnyt video sosiaaliseen mediaan, joka uutistoimisto AFP:n mukaan on aito. Ampunut poliisi on pidätetty ja tutkinta tapahtumista aloitettu, kertoi Ranskan sisäministeriö.

Sisäministeri Darmanin totesi Twitterissä, että tragediaan johtanut tapahtumakulku tullaan selvittämään.

The riots which started in Nanterre last night after the police shot a 17-year-old to death in the city later spread to cities across France.

Fireworks were used extensively against the police.

This video is from the city of Neuilly sur Marne pic.twitter.com/8d51Ux8JiV

