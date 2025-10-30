Helsingissä sopu budjetista – seniorit uimaan ilmaiseksi ja koululaisille lisää oppikirjoja

Kaupunginhallitusryhmien väliset neuvottelut vuoden 2026 talousarvioehdotuksesta ovat päättyneet. Neuvottelusovun ovat hyväksyneet kaikki kaupunginhallitusryhmät eli kokoomus, sosialidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

– Haluan kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita ryhmiä hyvähenkisistä ja ratkaisukeskeisistä neuvotteluista. Neuvottelujen lopputuloksessa näkyy kaupunginhallitusryhmien vahva sitoutuminen uuteen kaupunkistrategiaamme. On hienoa, että monet yhteiset tavoitteemme helsinkiläisten arjen parantamiseksi saadaan toimeen jo heti valtuustokauden ensimmäisessä budjetissa, pormestari Daniel Sazonov (kok.) summaa tiedotteessa.

Talousarvion painopisteenä on elokuussa hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisten tavoitteiden toimeenpano. Painotukset strategiaan näkyvät kohdennuksina lasten ja nuorten palveluihin, peruskouluihin, terveydenhuoltoon ja kaupungin elinvoimaisuuden rakentamiseen.

Talousarvion mukaan kunta-Helsingin ulkoiset toimintamenot ovat suuruudeltaan 3,48 miljardia euroa. Vuosikatteen suuruudeksi muodostui 459,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi tulisi 92,7 miljoonaa euroa.

Vuosikatteella rahoitetaan kaupungin investointeja, joita Helsinki tekee vuonna 2026 yhteensä 1063,8 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoituksen osuus on 44 prosenttia vuonna 2026, eli sama kuin vuonna 2025. Vuonna 2026 Helsingin kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

Keskushallinnon toimintamenot kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 513,4 miljoonasta eurosta 515,9 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden takaiseen on 2,5 miljoonaa euroa, eli 0,5 prosenttia.

Talousarviossa on keskitytty vahvistamaan erityisesti työllisyyttä ja elinvoimaa. Työllisyyspalveluliikelaitoksen sekä ammatillisen koulutuksen resurssit kasvavat vastaamaan nousseen työttömyyden kasvaneita tarpeita sekä takaamaan riittävät ja laadukkaat palvelut. Kaupungin merkittävä investointiohjelma elvyttää vastasyklisesti erityisesti rakennusalaa. Kasvu- ja elinvoimatyön turvaamiseksi varaudutaan pääomittamaan kasvu- ja elinvoimarahastoa.

Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmaa jatketaan vuonna 2026. Palkkakehitysohjelma kohdistetaan tasopalkkamallin toimeenpanoon ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kaupunkilaisten palveluissa työskenteleville pienipalkkaisille työntekijöille.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 1 089,6 miljoonasta eurosta 1 191,2 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden takaiseen on 101,6 miljoonaa euroa, eli 9,3 prosenttia. Menokasvusta 19 miljoonaa johtuu kirjanpidollisista muutoksista ja 49,2 miljoonaa euroa HSL:n maksuosuuden kasvusta.

Kaupunkiympäristötoimialalla jatketaan kaupunkistrategian mukaisesti segregaation vastaista työtä. Talousarvioesitys turvaa katujen, puistojen ja aukioiden laadukkaan kunnossa- ja puhtaanapidon resurssit. Talousarviossa edistetään Helsingin kunnianhimoisia kaupunkikehityshankkeita, kuten Hanasaaren voimalaitosaluetta. Samalla varmistetaan luonnonsuojeluun riittävät resurssit.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 1 606,2 miljoonasta eurosta 1 699,1 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden takaiseen on 92,9 miljoonaa euroa, eli 5,8 prosenttia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tulevan vuoden budjetissa panostetaan strategian mukaisesti erityisesti peruskoulun ja varhaiskasvatuksen resursseihin.

Ensi vuoden budjetissa tämä näkyy muun muassa lisärahoituksena painettuihin oppikirjoihin, äidinkielen opetuksen lisäämisenä, alkuopetuksen ryhmäkokojen pienentämisenä ja panostuksina varhaiskasvatuksen rahoitukseen kohdentuen erityisesti varhaiskasvatuksen sijaisten saatavuuteen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 317,9 miljoonasta eurosta 335,5 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden takaiseen on 17,6 miljoonaa euroa, eli 5,5 prosenttia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa varmistetaan peruspalvelujen rahoitus ja on tehty kohdennettuja määrärahalisäyksiä.

Poimintoja videosisällöistämme

Talousarviossa toteutetaan 68 vuotta täyttäneiden maksuton uinti arkisin kello 11–15 sekä ikääntyneiden liikkumista ja liikkeelle lähtemistä tukevia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten uimaopetusta on lisätty. Koululaisten kesätyöseteliä laajennetaan toisen asteen ensimmäiselle luokalle ja nuorten yrittäjyysseteli otetaan käyttöön.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toimintamenot kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 2 321,4 miljoonasta eurosta 2 425,2 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden takaiseen on 103,8 miljoonaa euroa, eli 4,5 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa noudatetaan valtionrahoitteisuusperiaatetta. Palvelut rahoitetaan valtion Helsingille kohdentamalla rahoituksella sekä toimialan omilla tuloilla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa keskitytään vuonna 2026 kiireettömän hoitoon pääsyn nopeuttamiseen ja omalääkärimallin käyttöönottoon.

– Jatkamme lasten ja nuorten terapiatakuun kunnianhimoista toimeenpanoa. Syksyn aikana aloitettuja toimia huumetilanteeseen vastaamiseksi jatketaan ja niiden vahvistamiseen on varattu erillinen määräraha. Vuoden aikana aloitetaan myös C-hepatiitin eliminoimisohjelman toteuttaminen.

Helsinki aikoo muun muassa perustaa neljännen päihteiden käyttäjien päiväkeskus Symppiksen. Tällä hetkellä Symppikset toimivat Sörnäisissä, Itäkeskuksessa ja Kontulassa.

Pormestari Sazonov esittelee neuvottelusovun mukaisen budjettiesityksen seuraavaksi kaupunginhallitukselle, josta päätös etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.