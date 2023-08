Helsingin pörssi ei voi juuri alemmas mennä, tältä markkinoilla nyt näyttää

Nordean päästrategi Antti Saaren mukaan osavuosikatsauksen parasta antia oli konepajateollisuuden hyvä tulos.

– Globaalisti katsoen kulutustavarat- ja palvelut-toimialan tulos oli vahva. Suomalaisittain konepajateollisuuden tulos oli hyvä. Se toki oli tiedossakin, että sieltä on tulossa hyviä tuloksia, Saari sanoo Verkkouutisille.

Yhtiöistä esimerkiksi Konecranes, Metso ja Wärtsilä ylsivät kaikki hyvään tulokseen. Koko mennyt vuosi on mennyt konepajateollisuudella hyvin, vaikka Helsingin pörssi on muuten kauttaaltaan ollut tulosten suhteen alakuloinen. Konepajateollisuuden tilauskirjat ovat pysyneet koko kuluneen vuoden ajan hyvällä tasolla.

– Jatkon kannalta tilanne ei ole samanlainen. Tilauskirjat ovat kokonaisuutena katsoen olleet pettymyksiä. Tämä ei ole odottamatonta eikä ongelma vielä, mutta markkinoilla odotettiin pikkuisen parempaa. Mutta jos kvartaali toisensa jälkeen tulee odotuksia heikompia tilauskannan kasvuja, niin sitten se alkaa näkyä myös odotuksissa, Saari sanoo.

– Huoli siitä, että taantuma iskee myös konepajateollisuuteen, on kasvanut. Huoli on ollut koko ajan olemassa, mutta se, että luvut korjaantuvat nyt vähän toiseen suuntaan ei välttämättä kerro vielä mitään.

Metsä- ja terästeollisuudella on vaikeaa

Metsäteollisuudella on vaikeaa. Metsäteollisuuden vaikeudet tiivistyvät StoraEnsoon, jonka tulos romahti eikä yhtiön näkymät loppuvuodellekaan ole sen valoisammat.

– Metsäteollisuuden koko tulos oli odotuksia heikompaa. Koko perusteollisuus oli tulokseltaan aika heikko ja oli tiedossa, että vuoden takaiseen nähden tiputus tulee olemaan suuri. Viime vuosi oli niillä hyvin vahva, mutta ne ovat tulleet kovempaa alas kuin markkinoilla odotettiin, Antti Saari sanoo.

– Perusteollisuutta on painanut alaspäin se, että asiakkaat ovat antaneet varastojensa tyhjentyä. Sen seurauksena tavaraa ei ole saatu myytyä yhtä paljon kuin aiemmin ja samaan aikaan materiaalien hinnat ovat tulleet alaspäin. Mutta jos länsimaissa työllisyys pysyy yhtä korkealla kuin se on pysynyt ja Kiinassa hallinnon elvytystoimet auttavat, niin ne johtavat siihen, että suhdanneherkilläkin aloilla koittaa paremmat ajat.

Vaikka positiivisiakin merkkejä on ilmassa, niin Saari ei uskalla ennustaa milloin käänne parempaan on tulossa. Ilmassa on edelleen niin paljon epävarmuuksia, jotka heikentävät näkymää.

– Hyvällä tuurilla, jos globaalia taantumaa ei tule, niin voimme hyvin olla ensi vuoden puolella selkeästi paremmissa luvuissa. Sen varaan ei kuitenkaan kannata laskea mitään.

Saari ei usko siihen, että teollisuutta siirtyisi pois Suomesta, vaikka Suomen taloudelle tärkeän metsäteollisuuden tulos onkin heikko. Hän uskoo, että perinteistä metsäteollisuutta voi siirtyä pois Suomesta tai sen osuutta ollaan vähentämässä. Mutta ne voivat korvaantua uusilla.

– Metsäteollisuus on jonkinlaisen murroksen kynnyksellä. Paperintuotanto on siirtynyt erilaisiin erikoispapereihin ja näiden lisäksi kartonki- ja hygieniatuotteet ovat ottaneet roolia. Lisäksi tulossa hyviä uusia innovaatioita, kuten akkuteknologia, jota ollaan kehittämässä.

”Helsingin pörssissä ollaan hyvin laaja-alaisesti pohjalla”

Antti Saari muistuttaa, että osakkeiden ollessa matalalla, on hyvä aika ostaa. Mikään yksittäinen toimiala ei kuitenkaan nouse esiin. Meno on kauttaaltaan nuhaista.

– Kun katsoo Helsingin pörssiä, niin osakkeiden hinnat ovat tällä hetkellä hyvin laaja-alaisesti pohjalukemissa. Hajauttaisin tällä hetkellä globaalisti ja etsisin niitä osakkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet nousta, Saari sanoo.

Kaikki sijoituskohteet ovat matalalla eikä Saari näe minkään toimialan kohdalla syytä suureen optimismiin tällä hetkellä. Helsingin pörssissäkin käänne parempaan on Saaren mukaan lähellä.

– Globaalisti käänne tapahtui jo viime syksynä. Helsingin pörssi on tämän suhteen hieman ongelmatapaus, että meillä on mennyt huonommin kuin muualla. Suomi on ainoa, joka on jäänyt hieman enemmän jalkoihin.