Ukrainalaiset pelastajat työskentelevät tuhoutuneessa asuinrakennuksessa ilmahyökkäyksen jälkeen Harkovassa 18. elokuuta 2025. Venäläinen lennokki-isku viisikerroksiseen kerrostaloon surmasi ainakin viisi ihmistä ja haavoitti yli kymmentä muuta. AFP/LEHTIKUVA/IVAN SAMOILOV

Ukrainan siviiliuhreja heinäkuussa enemmän kuin koskaan sodan aikana

  • Julkaistu 20.08.2025 | 10:54
  • Päivitetty 20.08.2025 | 13:02
  • Ukrainan sota
Viime vuosi oli humanitaarisille työntekijöille historian pahin.
YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteerin ja hätäavun koordinaattorin Tom Fletcherin mukaan humanitaarinen järjestelmä on maailmanlaajuisesti alirahoitettu, ylikuormitettu ja hyökkäysten kohteena, uutisoi The Kyiv Post.

Vuosi 2024 oli humanitaarisille työntekijöille historian suurin kuolonuhrien vuosi, jolloin kuoli yli 380 ihmistä. Tästä vuodesta on jo tulossa pahempi.

Ukrainassa on tammikuusta 2025 lähtien kuollut neljä humanitaarisen avun työntekijää, joista kaksi työtehtävissä, ja ainakin 32 on loukkaantunut YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan.

Humanitaarisen avun henkilöstölle, omaisuudelle ja tiloille on aiheutunut vahinkoa yli sata kertaa. OCHA:n mukaan tämä korostaa kasvavia vaaroja, joita avun tarpeessa olevien ihmisten auttamiseksi työskentelevät kohtaavat.

Sota vaatii edelleen lukuisia siviiliuhreja. Heinäkuussa 2025 kuolleiden kuukausittainen määrä oli korkein sitten toukokuun 2022. Heinäkuussa Ukrainassa sai surmansa 286 siviiliä ja 1 388 loukkaantui, kertoo YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontaoperaatio (HRMMU).

Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan HRMMU on dokumentoinut ainakin 13 883 siviilin kuoleman, mukaan lukien 726 lasta ja 35 548 siviiliä loukkaantui, mukaan lukien 2 234 lasta.

Todellinen luku saattaa olla suurempi, koska jotkut tapaukset odottavat vielä vahvistusta.

