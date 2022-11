”Heiluta käsiä ja huuda” – näin venäläisiä neuvotaan välttämään värväys rintamalle

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter on vieraillut Pietarissa Sotilaiden äidit -järjestön koulutuksessa. Tilaisuudessa annettiin ohjeita, miten värväysuhan alla olevan kannattaa toimia viranomaisten kanssa.

– Kun poliisi pysäyttää sinut, niin mitä tahansa teetkin niin älä anna heille ajokorttiasi! Tee mitä tahansa, heiluta käsiäsi, huuda ja huuda, järjestön aktiivi Jelena Popova ohjeisti koulutuksessa.

– Ole itsevarma ja selkeä. Älä anna heidän nähdä, että olet peloissasi.

Naisvaltainen yleisö kirjoitti ohjeet huolellisesti muistivihkoihinsa. He ovat äitejä ja aviovaimoja miehille, jotka ovat vaarassa joutua värvätyksi rintamalle Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi hiljattain liikekannallepanon päättyneen. Venäjällä ministerin puheisiin ei uskota.

Viime aikoina liikennepoliisit ovat DN:n mukaan ottaneet kiinni iältään sotaan soveltuvia miehiä. Armeijan edustajia on nähty myös toimistoissa ja työpaikoilla etsimässä miehiä. Useissa Venäjän kaupungeissa värväystoimistoja on avattu kauppakeskuksiin. Julkisilla paikoilla on väitetysti tehty värväysoperaatioita, joissa pidätetään ohikulkevia miehiä.

Rintamalle joutumista välttelee 30-vuotias Oleg. Armeijan edustajat kävivät hänen ovellaan muutama viikko sitten.

– Olin huolimaton ja avasin. Siellä oli mies sotilaskomissariaatista kutsuni kanssa, hän kertoi.

– Minulla on mielenterveysdiagnoosi ja saan helposti paniikkikohtauksia, ja minulla on myös omat vakaumukseni. Vastustan asevelvollisuutta ja maskuliinista hierarkiaa armeijassa.

Nyt hänen tavoitteenaan on saada nimensä pois liikekannallepanoa koskevalta listalta. Hän ei kuitenkaan halua käydä sotilaskomissariaatissa.

– En aio mennä sinne. Jos astut heidän kynnyksensä yli, sinut voidaan värvätä väkisin, sillä ei ole väliä mikä diagnoosi sinulla on. He ottavat kenet tahansa.