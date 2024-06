Heikosti koulutetut venäläisjoukot eivät enää saa käskyjä

Britannian asevoimien panssarirykmentin entinen komentaja, eversti evp. Hamish de Bretton-Gordon uskoo Venäjän joukkojen joutuneen merkittäviin ongelmiin Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden viime kuussa tekemän linjanmuutoksen seurauksena.

Ukraina sai luvan käyttää tietyin ehdoin länsimaisia asejärjestelmiä iskuissa rajan takana sijaitseviin kohteisiin. Taustalla oli havainto siitä, että Venäjän asevoimat pystyi kokoamaan Harkovan alueen tuntumaan kymmeniä tuhansia sotilaita ilman minkäänlaista häirintää.

Ukraina on moukaroinut muun muassa Himars-raketinheittimillä ja Storm Shadow -risteilyohjuksilla komentopisteitä, joukkokeskittymiä ja muita tärkeitä kohteita rajan tuntumassa.

Hamish de Bretton-Gordon pitää muutosta merkittävänä.

– Olemme taas kuulleet iskusta komentopisteeseen, joka sotilaallisesta näkökulmasta tarkoittaa viestiyhteyksien katkaisemista. Erittäin heikosti koulutettujen venäläisjoukkojen taistelutahdon tiedetään olevan surkea, eivätkä he saa enää käskyjä. Tällöin kyse on vain sekasortoisesta porukasta, mikä on juuri sitä mitä Ukraina haluaa, brittiupseeri sanoo Frontline-ohjelman haastattelussa.

– Koko ”erityisoperaatio” voi olla romahtamassa, de Bretton-Gordon jatkaa.

Hänen mukaansa Ukraina on joutunut taistelemaan jo pidemmän aikaa toinen käsi sidottuna selän taakse, koska se ei ole pystynyt iskemään länsiaseilla Venäjän alueelle. Viime viikkojen iskut osoittavat, että muutoksella voi olla nopea vaikutus osapuolten voimatasapainoon. Ukraina on lisäksi vaurioittanut omilla pitkän kantaman lennokeillaan Venäjän Su-57-häivekonetta, öljylaitoksia ja monia muita kohteita kaukana rintamalinjasta.

– On julkinen salaisuus, että ukrainalaiset ovat saaneet kohteiden suhteen suuren määrän tiedustelutietoja Natolta. Luulisin, että pääasiassa Yhdysvalloilta ja Britannialta. Tällä on ollut valtava merkitys, Hamish de Bretton-Gordon sanoo.

Kremlistä viime päivinä kuultu uhkailu ydinaseilla paljastaa brittiupseerin mukaan Venäjän johdon paniikin. Rintamasotilaiden taistelutahto voi heikentyä entisestään, kun takalinjan kohteita tuhotaan yksi toisensa jälkeen.

Hamish de Bretton-Gordon sanoo ukrainalaisten hyödyntäneen tehokkaasti lennokkeja sekä etulinjassa että strategisiin iskuihin. Teknologinen vallankumous on muuttamassa sodankäynnin luonnetta.

– Olin panssarivaunun komentajana useita vuosia. On hämmästyttävää, että suurin osa venäläistankeista voidaan tuhota 500 dollarin droonilla, joka pudottaa 200 dollarin käsikranaatin avoimesta luukusta sisään, brittiupseeri sanoo.