Heikko kruunu ajaa ruotsalaisia yllättäviin lomakohteisiin

Ruotsin kruunun heikko kurssi on herättänyt runsaasti keskustelua jo kuukausien ajan. Tällä hetkellä kymmenen kruunua vastaa 84 senttiä. Ruotsalaiset kesämatkailijat hakevat nyt rahoilleen vastinetta, uutisoi Dagens Nyheter. Perinteisten suosittujen lomakohteiden, kuten Kreikan, Kyproksen ja Espanjan rinnalla suosiotaan kasvattavat nyt Albania, Turkki, Bulgaria ja Montenegro.

Ruotsalaiset turistit välttelevät nyt selvästi euroa, DN kuvailee trendiä. Esimerkiksi Albanian suosio lomakohteena on kasvanut räjähdysmäisesti, matkatoimisto TUI:sta kerrotaan. Ryanair on aikeissa aloittaa 17 uutta lentolinjaa Arlandasta Albaniaan.

– Albanian kesämatkojen määrä on kasvanut huimat 21 prosenttia, ja siitä on tullut erittäin suosittu kohde. Yksinkertaisin selitys sille on se, että saat rahoillasi enemmän vastinetta siellä. Kun ihmiset haluavat matkustella, mutta samalla budjettia on mietittävä erityisen huolellisesti, Albaniasta voi tulla houkutteleva maa, Ticketin viestintäjohtaja Vincent Goodbrand kertoo.

Suosiotaan kasvattanut Montenegro käyttää euroa valuuttanaan, mutta on useisiin EU-maihin verrattuna turisteille edullinen. Entuudestaan suosituista llomakohteista suosiostaan pitää kiinni etenkin EU:n ulkopuolinen Turkki. Matkatoimiston mukaan Ruotsin ja Turkin Nato-prosessin ja Koraanien polttamisten kiristämät välit eivät ole heijastuneet turistien matkailupäätöksiin.

Ruotsalaisten matkustusintoa taloudellinen tilanne ei ole heikentänyt, TUI:n viestintäjohtaja Dian Valencia toteaa. Koronapandemian päättyminen on todennäköisesti vaikuttanut tilanteeseen, hän arvioi, ja lisäksi kuluttajat yksinkertaisesti priorisoivat kesälomamatkansa korkealle.