Heikki Vestman: Tätä asiaa hintakatossa ei ymmärretä

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman torjuu näkemyksen, jonka mukaan sähkön hintakatto kannustaisi suomalaisia lisäämään sähkönkulutustaan. Kokoomusedustaja kommentoi aihetta Twitterissä.

Vestman muistuttaa, että sähkön hinta pysyisi joka tapauksessa aiempaa huomattavasti korkeampana. Suomalaiset jatkaisivat tässä tilanteessa sähkön säästämistä myös hintakaton toteutuessa, Vestman uskoo.

– Arvostan ekonomisteja. Sähkölämmittäjän todellisuutta teoriarouvat ja -herrat näyttävät silti ymmärtävän puutteellisesti. Sähkön hinta on hyvä konsultti vain tiettyyn rajaan. Jos hintakatto olisi 15-20 snt/kWh, hinta olisi yhä kolminkertainen aiempaan. Sähköä säästettäisiin, Vestman kirjoittaa.

Kansanedustaja viittaa Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa kuvaillaan oululaisperheen toimia sähkönkulutuksen karsimiseksi.

– Kaikki mahdollinen on tehty, eikä ole enää mitään, mistä säästää. Siitä huolimatta joulukuun sähkölasku tulee olemaan nelin- tai viisinkertainen verrattuna viime talven laskuihin, perheenisä Ville Luotola sanoo HS:lle.

Vestman on linkittänyt artikkelin Twitteriin.

– Valtaosa suomalaista on säästänyt sähköä koko syksyn. Enempää ei voida, Vestman kirjoittaa.

Hintakatto helpottaisi niin kotitalouksien kuin yritysten tilannetta, Vestman sanoo.

– Sähkön kysynnän hintajousto on rajallinen. Ihmiset palelevat jo kodeissaan. Pk-sektorin yritykset ovat pulassa. Markkinamekanismi ei tuskin tuo inhimillisesti ja järkevästi enempää kulutusjoustoa – ilman tuhoa.

– Politiikan tehtävä on estää hyvinvointitappiot. Siksi hintakatto, Vestman perustelee.

Kansanedustajan mukaan kulutusjoustoa voitaisiin saada sähköjärjestelmän kautta

– Sen sijaan sähköjärjestelmän kautta on käyttämätöntä kulutusjoustoa. Kokoomus on syksystä saakka vaatinut hallitusta ottamaan käyttöön sähkömittareiden ominaisuuden, jolla sähkölämmitystä voidaan etäohjata. Tällaista fiksua joustoa on käyttämättä kahden Olkiluoto kolmosen tehon verran.

Valtaosa suomalaista on säästänyt sähköä koko syksyn. Enempää ei voida. ”Kaikki mahdollinen on tehty, eikä ole enää mitään, mistä säästää. Siitä huolimatta joulukuun sähkölasku tulee olemaan nelin- tai viisinkertainen verrattuna viime talven laskuihin 2/xhttps://t.co/6t5FqoDPqk — Heikki Vestman (@HVestman) December 17, 2022