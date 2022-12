Heikki Vestman: Tämä on nopein ratkaisu sähkön hintoihin

Kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman (kok.) esittää nopeasti toteutettavaa sähkön hintakattoa, joka ei aiheuttaisi valtiolle miljardiluokan laskua.

Vestmanin esityksessä nykylaissa olevalle toimitusvelvollisuussähkölle säädettäisiin suora hintakatto, jolla kaikki kotitaloudet ja pk-yritykset voivat halutessaan ostaa sähköä kriisin yli. Tämä hintakatto voisi Vestmanin tiedotteen mukaan olla esimerkiksi 14-19 senttiä kilowattitunnilta.

– Sähkön järjettömät hinnat on kerta kaikkiaan pistettävä kuriin ennen kuin inhimillinen ja taloudellinen tuho on tapahtunut. Ratkaisuja on. Kokoomus on esittänyt hintakattoa jo syksyllä, eikä hallitukselta ole lupauksista huolimatta kuulunut konkreettista mallia. Tässä on sellainen: nopea, suoraviivainen ja veronmaksajien rahaa säästävä, Vestman sanoo.

Sähkömarkkinalaissa säädetään toimitusvelvollisuussähköstä, jonka tulee olla kohtuullisen hintaista. Kohtuullisuuden raameja ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty.

– Nopein ratkaisu on säätää olemassa olevaan toimitusvelvollisuuspykälään väliaikainen hintakatto. Hintakatto määritettäisiin Suomen keskimääräisten sähköntuotannon kustannusten perusteella, Vestman sanoo.

– Toimitusvelvollisen myyjän, jonka Energiavirasto on nimennyt kaikkialle Suomeen nimennyt, tulisi myydä sähköä tällä kattohinnalla halukkaille. EU-säännöt sallivat tämän, hän jatkaa.

Vestman sanoo, ettei sähköyhtiöiden ei ole pakko myydä omaa sähköntuotantoaan ensin sähköpörssiin ja ostaa sitä sieltä kalliilla saman konsernin sähkönmyyntiyhtiöön.

– Myyköön tuotantoaan suoraan myyntiyhtiöön ja siitä kohtuullisemmalla hinnalla suomalaisille.