Heikki Vestman HS:lle: Perustuslaki ei estä maahanmuuttajien tukien alentamista

Perustuslaki ei kategorisesti estä pienempien sosiaaliturvaetuuksien maksamista maahanmuuttajille, arvioi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) Helsingin Sanomille.

Hallitus valmistelee paraikaa esitystä, joka leikkaisi maahanmuuttajien työttömyysturvaa. Leikkaukselta voisi kuitenkin välttyä joko työnteolla tai vaihtoehtoisesti osoittamalla riittävän kielitaidon.

Vestman ei kommentoi suoraan valmisteltavaa lakiesitystä, vaan käsittelee asiaa yleisellä tasolla. Kokoomusedustaja muistuttaa perustuslain lainvalmisteluaineistossa painotettavan, että perusturva­etuuksien saamisen edellytykseksi voidaan säätää Suomessa asuminen tai työskentely.

– Valiokunta on sittemmin vakiintuneesti tämän toistanut, Vestman toteaa Helsingin Sanomille.

Vuonna 1993 tehdyssä hallituksen esityksessä todetaan, että ”etuuksien rajaamismahdollisuus koskee oikeutta perustoimeentulon turvaan, oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä oikeutta asuntoon.” Samalla esityksessä sanotaan, että ”rajaamisperusteena ei tällöin kuitenkaan olisi henkilön kansallisuus sinänsä, vaan ratkaisevaa olisi, miten kiinteä yhteys hänellä olisi Suomeen asumisen tai työpaikan välityksellä.”

Vestman sanoo perustuslain mahdollistavan myös etuuden porrastamisen Suomessa työskentelemisen tai asumisen keston mukaan. Sen sijaan vähimmäistoimeentuloa, eli käytännössä toimeentulotukea, ei Vestmanin mukaan voida samalla tavalla rajoittaa asumisen tai työnteon perusteella.

Myös Juha Sipilän (kesk.) hallitus yritti toimikautensa aikana leikata maahanmuuttajien työttömyysturvaa. Kyseinen ehdotus kuitenkin kaatui lopulta perustuslakiin. Vestmanin mukaan tämä johtui kuitenkin ensisijaisesti muutoksen perusteluista.

– Sipilän hallitus perusteli tuolloin muita alempaa tukea maahanmuuttajille ensisijaisesti sillä, että näin vähennetään Suomen houkuttelevuutta, Vestman selittää.

– Valiokunta ei tuolloin pitänyt perustelua hyväksyttävänä eri asemaan asettamiselle, Vestman selittää.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että vastaavia maahanmuuttajien etuuksia rajoittuvia työttömyys­turvamalleja on jo nyt käytössä muissa Euroopan maissa.

– Ajattelen, että työttömyysturva­etuuksien tulisi olla täysimääräisiä vain niille maahan muuttaneille työkykyisille, jotka ovat osoittaneet työnteon kautta kiinteän yhteyden Suomeen, Vestman linjaa.