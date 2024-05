Heikki Autto: Suomella ei ole varaa jäädä EU:ssa sivustakatsojan rooliin

Suuri valiokunta hyväksyi tänään kokouksessaan lausuntonsa Suomen EU-avaintavoitteista. Valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.) sanoo olevansa tyytyväinen siitä, että suuressa valiokunnassa löytyi laaja tuki unionin kehittämiselle ja Suomen EU-ennakkovaikuttamisen tehostamiselle.

Autton mielestä EU-avaintavoitteet ovat tärkeä väline, jolla tehostetaan Suomen kannanmuodostusta ja vaikuttamista EU-asioissa. Hänen mukaansa Petteri Orpon (kok.) hallitus on historiallisella tavalla panostanut EU-politiikan ennakkovaikuttamiseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Euroopan unioni on Suomen tärkein poliittinen viitekehys, jossa tehdään jokaista kansalaista koskevia päätöksiä. Suomella ei ole varaa jäädä sivustakatsojan rooliin. EU-vaikuttamisessa on kyse Suomen edun ajamisesta, Autto sanoo tiedotteessa.

Suuri valiokunta alleviivaa EU:n puolustusyhteistyön syventämistä sekä puolustusteollisuuden merkitystä niin Ukrainan tukemisen kuin jäsenmaiden oman puolustuskyvyn kehittämisen kannalta. Suomen tavoitteena tulee olla eurooppalaisten puolustustarvikemarkkinoiden toimivuuden varmistaminen jo olemassa olevan sääntelyn avulla.

Suuri valiokunta tukee myös ajatusta puolustuskomissaarin tehtävän perustamisesta, mutta ehdottaa nimikkeeksi puolustusteollisuuskomissaaria.

– Katsomme, että puolustusteollisuuskomissaari-titteli kertoisi tarkemmin uuden komissaarin toimintakentästä. Puolustusteollisuuden vahvistaminen on Euroopan turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää ja unionin on oltava keskeinen toimija sen edistämisessä, Autto sanoo.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Autto yhtyy pääministeri Orpon tavoitteeseen EU:n varautumisunionin perustamisesta ja EU:n kokonaisturvallisuuden vahvistamisesta.

– Euroopan kriisinsietokykyä on nostettava. Suomessa on tunnettu ja hyvin toimiva varautumismalli, josta olisi hyötyä myös EU-tasolla. Tavoitteena on, että kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi määriteltäisiin konkreettisia EU-tason tavoitteita sekä unionille että jäsenmaille, Autto toteaa.

Itärajan sulkemisen seurannaisvaikutukset tuntuvat erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa erityishuomiota tarvitaan niin elinkeinojen, osaavan työvoiman, energiantuotannon, investointien kuin kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuudenkin vahvistamiseen. Lapista kotoisin oleva Autto on erityisen tyytyväinen valiokunnan kirjauksiin ulkoraja-alueiden merkityksestä Euroopan unionille.

– Koko Suomen etu on nostettu Suomen EU-vaikuttamisen kärjeksi. Tuntuu hyvältä tietää, että Suomen ministerit pitävät Itä- ja Pohjois-Suomen asiaa esillä Brysselissä, Autto toteaa.