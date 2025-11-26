Heikki Autto: Onko polttoaine SDP:n mielestä liian halpaa?

Oppositiopuolue SDP:n vaihtoehtobudjetissa nostetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja 42 miljoonalla eurolla ja lisäksi biokomponentin jakeluvelvoitetta kiristettäisiin. Yhdessä nämä kaksi toimea nostaisivat polttoaineiden hintaa merkittävästi.

Lisäksi SDP korottaisi useiden bensiini- ja dieselautojen vuosittaista ajoneuvoveroa.

– Käsittämätön linjaus SDP:ltä. Auto on suomalaisille arjen välttämättömyys. Petteri Orpon (kok.) hallitus on määrätietoisesti alentanut autoilun kustannuksia, joka näkyy konkreettisesti bensapumpulla. Miksi ihmeessä SDP haluaa nostaa tavallisten suomalaisten arjen kustannuksia?, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto ihmettelee tiedotteessa.

Autto muistuttaa, että suurelle osalle suomalaisista liikennemuoto ei ole valinta, vaan autoilu on välttämättömyys.

– Läheskään kaikilla suomalaisilla ei ole myöskään mahdollisuutta vaihtaa sähköautoon. Siksi juuri tavalliset suomalaiset maksaisivat laskun SDP:n veronkorotuksista. Lisäksi korkeammat polttoainekustannukset nostavat esimerkiksi logistiikan kustannuksia ja nostavat siten yleistä hintatasoa, Autto jatkaa.

Autto muistuttaa, että nykyinen hallitus on pyrkinyt keventämään työn ja liikenteen kustannuksia – ei kasvattamaan niitä.

– Kokoomus haluaa, että työnteko kannattaa ja että suomalaiset voivat liikkua töihin, harrastuksiin ja arjen asioille ilman kohtuutonta kustannustaakkaa. SDP:n esitys vie täysin päinvastaiseen suuntaan. Siksi on syytä kysyä: onko polttoaine SDP:stä todella liian halpaa suomalaisille?