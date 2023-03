Heikki Autto: Sanna Marinin hallitus epäonnistunut EU-edunvalvonnassa

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Auton mukaan suomalaisen maatalouden tuottavuus on nykyhallituksen jäljiltä “ennätysheikkoa”. Lisäksi suomalaisia metsänomistajia uhkaavat Euroopan säädösehdotukset, edustaja kirjoittaa blogissaan.

Auton mukaan Marinin keskustavasemmistolainen hallitus on epäonnistunut EU-edunvalvonnassa, joita on heikentänyt hallituksen sisäiset erimielisyydet.

– Jos Suomi ei itse jo ennakolta huolehdi maamme erityispiirteiden tuomisesta EU-komission tietoon, ei siitä huolehdi kukaan muukaan. Nyt Suomen kannat ovat olleet sekä auttamatta myöhässä että epäselviä ja ristiriitaisia. Suomen viestin tulee aina olla yhtenäinen sekä vahvasti ja yksiselitteisesti ilmaistu.

Autto peräänkuuluttaa työrauhaa suomalaisille metsänomistajille.

– Viestimme on selvä: hoitakaa ja vaalikaa metsäomaisuuttanne. Metsänomistaja on paljon vartijana, jotta suomalainen kestävään luonnonvarojen käyttöön perustuva hyvinvointi on mahdollista jatkossakin. Kokoomus lupaa puolustaa kaikissa yhteyksissä omaisuudensuojaa, kannustavaa verotusta sekä metsien kasvun edellytyksiä.

Edustajan mukaan suomalaiset luonnonvarat sekä maatalous ovat arvokkaita myös Euroopalle sen strategisen autonomian tavoittelussa.

– Strategisen autonomian ytimessä on lisäksi vahva ja elinvoimainen elintarviketuotanto. Siksi tilanne täytyy kääntää vakavasta huoltovarmuuttamme uhkaavasta kriisiytymisestä toiveikkaisiin tulevaisuuden näkymiin.

Edustaja näkee, että elintarvikemarkkinalakiin tulisi tehdä muutoksia, jotta maatalousyrittäjyys säilyy kannattavana ja kilpailukykyisenä.

– Tilojen lopettamistunnelmista pitää siirtyä sujuviin tilusjärjestelyihin ja toiveikkaisiin omistajanvaihdoksiin, jotta tärkein asia eli puhtaan kotimaisen ruoan tuottaminen tulee turvatuksi. Se on oikein paitsi huoltovarmuuden, turvallisuuden ja kansantalouden kannalta, myös ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.