”He vain kuolevat Vladimir Putinin orjina”

Military Times -lehti kertoo jutussaan venäläisten ja Itä-Ukrainan separatistialueiden pakkovärvättyjen arjesta Ukrainan rintamalla.

Lehti haastatteli juttua varten paikallisia asukkaita Etelä-Ukrainan Mykolajivin alueella sijaitsevassa Novopetrivkan kylässä. Toimittajat löysivät myös hylätyistä venäläisasemista asiakirjoja ja muistiinpanovihkoja.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Novopetrivkan kylä oli keskellä Venäjän puolustuslinjaa yli kuuden kuukauden ajan. Venäjän joukot yrittävät vallata sodan alussa Mykolajivin kaupungin, mutta ukrainalaiset torjuivat hyökkäykset. Sen jälkeen venäläiset asettuivat Novopetrivkaan ja kaivoivat puolustusasemat sinne.

Military Times vieraili kylässä 12. marraskuuta vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Ukrainan joukot vapauttivat sen.

Paikallisten mukaan Venäjän joukot yrittivät voittaa ihmiset puolelleen miehityksen alkuvaiheissa. Väestöä kohdeltiin hyvin. Mutta tunnelma muuttui pian.

– Venäläiset huomasivat, että emme olleet kiinnostuneita heidän propagandastaan. He alkoivat menettää malttinsa, varsinkin kun he eivät enää pystyneet lyömään ukrainalaisia taistelukentällä, Viktor-niminen mies sanoo.

– Kesään mennessä he kiduttivat säännöllisesti ihmisiä – suurin osa heistä vain katosi.

”Venäläiset järkyttyivät”

Novopetrivkaan sijoitettujen venäläisten ja Venäjä-mielisten joukkojen eri osastojen välille muodostui kaunaa, ja jyrkät erot elinoloissa johtivat jännitteisiin.

– Venäläiset [ja Donetskin/Luhanskin joukot] asuivat juoksuhaudoissa ja hoitivat varsinaiset taistelutehtävät, Viktor kertoo.

– Mutta tshetsheenit ja burjaatit asuivat itse kylässä ihmisten taloissa eivätkä taistelleet ollenkaan. He vain kiertelivät ympäri kylää, ryöstelivät mielensä mukaan ja uhkailivat kaikkia, jotka yrittivät estää heitä – sekä paikallisia että venäläisiä. Venäläiset eivät pitäneet heistä ollenkaan.

Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Erään pakkovärvätyn vihkoon kirjoittamat muistiinpanot vahvistavat venäläisjoukkojen karun arjen.

Lopulta venäläiset joutuivat vetäytymään Novopetrivkasta. Viktor kertoo, että tämä tuli yllätyksenä sekä venäläisille että paikallisväestölle.

– He (venäläiset) olivat järkyttyneitä. He olivat kertoneet meille, että Venäjä on täällä ikuisesti, ja yhtäkkiä käy päinvastoin, Viktor sanoo.

– Mutta toisaalta he eivät koskaan oikein tienneet, mitä he tekivät täällä. Me taistelemme maamme puolesta. He yksinkertaisesti kuolevat (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin orjina.