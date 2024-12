He selvisivät Syyrian ”ihmisteurastamosta”

Syyrian vallankumoukselliset ovat vapauttaneet vankeja lähellä Damaskosta sijaitsevasta Saydnayan sotilasvankilasta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kuvannut kyseistä vankilaa ”ihmisteurastamoksi”, jossa viranomaiset ovat Syyrian sisällissodan alkamisesta lähtien järjestelmällisesti tappaneet tuhansia ihmisiä.

Amnestyn mukaan enemmistö vangituista on ollut siviilejä. Järjestön raportissa vuodelta 2017 kerrotaan, että vankeja on kidutettu ja sekä teloitettu hirttämällä ilman oikeudenkäyntejä. Lisäksi vankeja on jätetty ilman ruokaa, vettä ja lääkkeitä sekä sairaalahoitoa.

Sosiaalisessa mediassa leviää videoita vankien vapauttamisesta. Yhdellä videolla joukko naisia vapautetaan vankilan selleistä. Mukana videolla on myös pieni lapsi. Toisella videolla kapinalliset ovat vankilan valvomossa, josta he esittelevät kamerakuvaa vankilan eri osista.

Yhdellä videolla ihmisiä täynnä oleva bussi ajaa katua pitkin. Kyydissä olevien matkustajien sanotaan olevan vapautettuja vankeja matkalla pois vankilasta.

– Ensimmäistä kertaa Syyrian historiassa linja-autoja käytetään vankien viemiseen koteihinsa sen sijaan, että niitä käytettäisiin pidättämiseen. Nämä ovat ”ihmisteurastamona” tunnetun Saydnayan vankilan eloonjääneitä, videon yhteyteen on kirjoitettu.