He ovat Vladimir Putinin neljä luottomiestä

Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti on esitellyt neljä miestä, jotka asiantuntijoiden mukaan kuuluvat Venäjän diktaattori Vladimir Putinin sisäpiirin ytimeen.

Ensimmäinen herroista on 72-vuotias Juri Kovaltshuk, jota on julkisuudessa kuvailtu Putinin parhaaksi kaveriksi ja ”pankkiiriksi”. Oligarkki Kovaltshuk on Rossija Bankin suurin omistaja ja yksi maan suurimmista mediamoguleista. Hän omistaa telesiviokanavia ja sanomalehtiä, jotka julistavat taukoamatta Kremlin propagandaa kansalaisille. Hänen hallussaan on myös iso osuus sosiaalisen median palvelu VKontaktesta, joka on venäläinen vastine Facebookille.

Putinin on väitetty viettäneen pandemian aikana paljon aikaa Kovaltshukin seurassa. Miesten on kerrottu keskustelleen eristyksessä taukoamatta Venäjän historiasta ja konfliktista lännen kanssa.

Asiantuntijoiden mukaan oligarkki sai ujutettua Putinin päähän ajatuksen siitä, että Venäjän on aika käyttää sotilaallista voimaa ja puuttua Ukrainan asioihin.

Heinäkuussa 2021 Kreml julkaisi verkkosivuillaan Putinin kirjoituksen. Siinä hän väitti, ettei ukrainalaista kansakuntaa ole olemassa, ja että ukrainalaiset ovat itse asiassa venäläisiä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi puoli vuotta myöhemmin.

Toinen Putinin luottomies on Venäjän pääministeri Mihail Mishustin. Hän on 57-vuotias järjestelmäinsinööri, joka on johtanut aiemmin Venäjän verovirastoa.

Häntä on kuvailtu harmaaksi teknokraatiksi, jolla ei ole juurikaan henkilökohtaista intohimoa politiikkaa kohtaan. Tämä tekee hänestä vaarattoman, joten diktaattori Putin pystyy asiantuntijoiden mukaan luottamaan melko paljon pääministeriinsä.

Putin ei halua näköpiiriin hänen asemaansa uhkaavia kilpailijoita tai mahdollisia seuraajia. Mishustin onkin jatkuvasti äärimmäisen varovainen, jotta hän ei näytä edes vahingossa sellaiselta.

Jos Putinille kuitenkin tapahtuisi jotain, ryhtyisi pääministeri Mishustin perustuslain mukaan virkaatekeväksi presidentiksi ajalle ennen vaaleja.

Kolmas Putinin luotettu on Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev. 72-vuotias Patrushev on työskennellyt aiemmin myös turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana.

Miehet tutustuivat toisiinsa Pietarissa jo 1970-luvulla, jolloin molemmat aloittivat työskentelyn Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:lle.

– Kaikki, jotka ovat tärkeimmissä tehtävissä, ovat sieltä (Pietarista), koska Putinilla on heihin jonkinlainen luottamus, kertoo tutkija Carolina Vendil Pallin DN:lle.

Patrushev on tunnettu siitä, että hän viljelee salaliittoteorioita. Hän on esimerkiksi väittänyt, että koko internet on Yhdysvaltojen hallinnassa.

Neljäs lähimpään sisäpiiriin kuuluva on Igor Setshin, 63, joka on energiajätti Rosneftin toimitusjohtaja.

Setshin työskenteli 1990-luvulla silloisen Pietarin apulaispormestari Putinin kansliapäällikkönä. Myöhemmin Putin nosti Setshin Kremlin avaintehtäviin, kuten presidentinhallinnon apulaisjohtajaksi.

– Setshinillä on poliittista valtaa, joka perustuu hänen yhteyteensä Putiniin ja kiistattomaan uskollisuuteen, kertoo sotatieteen tohtori Oscar Jonsson.