”He murhasivat kaikki täällä, minä olen viimeinen”

Israelilaisen i24News-kanavan toimittaja India Naftali on jakanut paikallisen miehen kertomuksen Hamas-äärijärjestön hyökkäyksestä.

Hän kertoo 22-vuotiaasta siskostaan Amitista, joka oli ensi hoitajana Be’erin kibbutsissa.

Nainen oli joutunut odottamaan hyökkäyksen keskellä kuusi tuntia terveysasemalla haavoittuneiden ja kuolleiden keskellä.

Amit kertoi piileskelleensä keittiössä puukon kanssa ja kuulleensa ympäriltä tulituksen ääniä. Ensihoitaja ihmetteli toistuvasti, missä Israelin asevoimien apujoukot viipyvät.

Mies oli lopulta saanut siskoltaan hyytävän viestin.

– Ne ovat täällä, ne ovat klinikalla. En usko selviäväni tästä, rakastan sinua, Amit kirjoitti lähettämässään viestissä.

Uutta viestiä ei kuulunut useaan minuutteihin. Nainen vastasi lopulta veljensä soittoon noin kello 14:n tienoilla.

– Hän vastasi huutaen, että häntä ammuttiin jalkoihin, ja että he murhasivat kaikki muut. Ja että hän on viimeinen, että he ovat hänen kimpussaan. Kuulin laukauksia ja puhelu loppui, mies kertoi.

A shocking story. Israeli man writes:

"My amazing sister Amit, only 22 years old, was a paramedic at Kibbutz Bari. She engaged in saving lives and training paramedics.

She waited 6 hours!!! Eternity!!! In the clinic with the wounded and dead, she begged and asked that they… pic.twitter.com/RYXg317feu

— India Naftali (@indianaftali) October 8, 2023