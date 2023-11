”He hurraavat, kun ​​lapsia murhataan”

Terroristijärjestö Hamas kaappasi lokakuussa Ofri Bibas Levyn veljen perheen heidän kodistaan Etelä-Israelissa. Veli, hänen vaimonsa, nelivuotias poika ja kymmenen kuukauden ikäinen vauva ovat tiettävästi kidnapattuina jossakin Hamasin tunneleista.

Havaintoja heistä ei juurikaan ole. On video, jossa terroristit vievät hänen kauhuissaan olevaa kälyään ja lapsia johonkin. Levy on nähnyt myös kuvan, jossa hänen veljensä pitelee verta vuotavaa päätään Hamasin terroristien ympäröimänä.

– Siitä lähtien vain hiljaisuutta. Emme tiedä, missä he ovat tai ovatko he edes elossa. Ajattelen vauvaa, joka on saattanut elää tunneleissa täydellisessä pimeydessä yli kuukauden.

Pientä toivoa on, koska Israel ja Hamas ovat neuvoitelleet alustavasti israelilaisten naisten ja lasten vapauttamisesta. Levy suhtautuu tietoon kuitenkin epäilevästi.

– En tiedä, uskallanko uskoa tätä. Israel suostui humanitaarisiin taukoihin, mutta ketään panttivangeista ei ole vapautettu, joten kuinka voimme olla varmoja tulitauon toimivuudesta, hän pohtii.

Aselepo puolestaan antaa hänen mukaansa Hamasille mahdollisuuden järjestäytyä, hankkia lisää aseita ja siirtää panttivankeja toisiin paikkoihin.

– Israelin on jatkettava intensiivistä sotilaallista operaatiotaan. Ei ole muuta tapaa päästä lopullisesti eroon Hamasista, Levy sanoo.

Israelia on arvosteltu siitä, että Gazan alueen iskuissa on kuollut paljon siviilejä.

– Israelia kohtaan esitetty kritiikki on epäreilua. Yritämme suojella siviilejä, mutta Hamas pitää heitä ihmiskilpinä. Israel yrittää toimia humanitaarisella tavalla epäinhimillisessä tilanteessa, Levy toteaa.

Hän sanoo, että Israelissa kukaan ei ole iloinen, jos vauvoja kuolee Gazassa. Hamasin kohdalla asia on hänen mukaansa päinvastoin.

– He hurraavat, kun israelilaisia ​​lapsia murhataan. Se on se suuri ero, jota ihmiset eivät ymmärrä. Maailma unohtaa sen, mitä tapahtui lokakuun 7. päivänä, hän viittaa Hamasin yllätysiskun päivään.

– Israelilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella terroristeja vastaan ​​väkivallalla. Voiko kukaan maailmassa kertoa meille, onko olemassa muita tapoja taistella Hamasia vastaan?