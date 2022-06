He hakivat Maahanmuuttoviraston ylijohtajaksi

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 14 henkilöä, tiedottaa sisäministeriö.

Virka pyritään täyttämään 1.8.2022 lukien enintään viideksi vuodeksi. Maahanmuuttoviraston ylijohtajan nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

• Eksymä Riku, oikeustieteen kandidaatti

• Haahtela Ilkka, yhteiskuntatieteiden maisteri

• Immonen Elina, yhteiskuntatieteiden maisteri

• Kiviniemi Antero, valtiotieteen maisteri

• Kuivanen Timo Tapio, upseeri

• Marks Peter, Master’s Degree (IT)

• Mikkola Samuli, tekniikan YAMK

• Muukkonen Matti, hallintotieteiden tohtori

• Niitynperä Eija, yhteiskuntatieteiden maisteri

• Peltonen Petri, filosofie magister

• Pyysalo Raimo, yleisesikuntaupseeri

• Taipaleenmäki Joonas, Bachelor of Business Administration and Political Science

Lisäksi 2 henkilöä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan virka tuli avoimeksi, kun virastoa luotsannut Jari Kähkönen ilmoitti huhtikuussa jättävänsä tehtävänsä toukokuun alusta. Kähkönen kertoi asettaneensa itselleen korkeat tavoitteet ja perusteli ratkaisuaan myös painavilla henkilökohtaisilla syillä ja perheensä hyvinvoinnilla.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajaa on tämän jälkeen sijaistanut viraston apulaispäällikkö Elina Immonen.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja valvoo ja kehittää Maahanmuuttoviraston toimintaa. Hän myös vastaa viraston toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäministeriölle.

Lisäksi ylijohtaja raportoi työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton osalta myös työ- ja elinkeinoministeriölle.

Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten työ-, opiskelu- ja perhesidelupa-asioita sekä kansainvälistä suojelua ja kansalaisuutta koskevia kysymyksiä. Lisäksi Maahanmuuttovirasto vastaa kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton ja ulkomaalaisten säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta. Virasto on osa sisäministeriön hallinnonalaa.