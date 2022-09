Havainto videolta: Vladimir Putin ei halua puhua asevoimiensa komentajan kanssa

Itsenäiset venäläismediat ja tiedustelutiedot ovat kertoneet Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja maan sotilasjohdon kiristyneistä väleistä.

Putinin on kerrottu olevan raivoissaan heikosti menneestä Ukrainan sodasta. Hänen on jopa väitetty ohittaneen asevoimien tavanomaisen hierarkian ja komentavan nyt sotaa henkilökohtaisesti.

Venäjän puolustusministeriön Zvezda -kanava on julkaissut videon, jossa presidentti Putin, asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov ja puolustusministeri Sergei Shoigu seuraavat Venäjän suurta Vostok -sotaharjoitusta.

Jutun alta löytyvällä videolla näkyy vakavailmeisiä miehiä. Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt kommentoi Twitterissä videon vaivautunutta tunnelmaa.

– Voisiko joku kuvailla tätä onnelliseksi ja itsevarmaksi kolmikoksi? Putin ei selvästi halua edes puhua Venäjän asevoimien komentajan kanssa, hän tviittaa.

Would anyone describe this is a happy and confident trio? Putin obviously doesn’t even want to talk with the commander of the 🇷🇺 armed forces. pic.twitter.com/gfgcXfIPwy

— Carl Bildt (@carlbildt) September 6, 2022