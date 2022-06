Havainto sodasta: Huollon ongelmat kärjistymässä

Yhdysvaltain asevoimissa palvellut Chicagon yliopiston tutkija Henry Schlottman arvioi, että Venäjän-Ukrainan-sodassa on alkamassa hidastumisvaihe.

– Molemmat osapuolet alkavat kokea merkittäviä logistisia ongelmia — Asiat alkavat hidastua merkittävästi. Ukrainan osalta kuulemani huolto-ongelmat ovat anekdoottitasolla. Yleisesti sanoen länsivarusteet menevät perillä jossain määrin ja niillä on jonkinlaista vaikutusta, mutta sen suhteen on epäilemättä ongelmia. Toisia yksiköitä priorisoidaan ohi toisten, kirjoittaa Schlottman.

Schlottman huomauttaa, ettei hän näe ”sodan loppuvan pian yllättävään kehityskulkuun”, vaan edessä on luultavasti kuluttava näännytys, miesvoiman ja kansantalouden kannalta. Ukrainan osalta menestystä voi tapahtua Lounais-Ukrainassa.

– Hersonin rintama: teoreettisesti Ukrainalla on edelleen tällä suunnalla miesylivoima. Joukkojen resurssien näkökulmasta Venäjä saattaa sitoa ukrainalaisjoukkoja, joita saatettaisiin tarvita muualla. Herson on poliittisesti tärkeä ja kyseessä on tietysti myös Krimin pitkäaikainen veden varustus.

— Henry Schlottman (@HN_Schlottman) June 6, 2022