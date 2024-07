Havainto rintamalta: Lennokkien merkitys joukkojen huollolle kasvanut

Lennokkeja käytetään tiedustelu- ja taistelutehtävien ohella yhä enemmän myös joukkojen huoltamisessa, arvioi Ukrainan sodan seuraajana tunnetuksi tullut amerikkalainen sotilasasiantuntija Rob Lee viestipalvelu X:ssä.

Yhtenä esimerkkinä hän kertoo tilanteesta, jossa Venäjän joukot olivat olleet piiritettyinä Vovchanskissa useiden viikkojen ajan. Hyökkääjän joukkojen huolto toteutettiin hänen mukaansa onnistuneesti lennokeilla koko piirityksen ajan.

Toisena esimerkkinä hän kertoo, kuinka Ukrainan merijalkaväen joukko kesti piiritystilannetta 70 päivän ajan, kunnes piiritys onnistuttiin purkamana.

– Heille tuotiin täydennyksiä lennokeilla koko piirityksen ajan, Lee kirjoittaa.

Leen mukaan liikkumista taisteluasemien ulkopuolella pyritään usein minimoimaan. Hänen mukaansa sen on havaittu joissain tilanteissa olevan merkittävä syy tappioiden taustalla.

Lennokkien avulla joukkojen ei tarvitse altistua vaaralle, joka aiheutuisi asemista poistumisesta. Ilman lennokkeja täydennyksien toimittaminen piiritetyille joukoille voisi myös olla käytännössä mahdotonta.

Resupply by UAV has become increasingly common on both sides. Russia has had a group of soldiers surrounded in Vovchansk for several weeks and resupplies them with UAVs. Most of the resupply for Ukrainian marines in Krynky was also done by UAV. In some cases, movement to and from… https://t.co/L06KM57GqW pic.twitter.com/PQ9XOIEF9o

