Havainto Iranin lennokeista: Täynnä länsimaisia osia

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut tuhonneensa viime kuukausien aikana satoja Iranin Venäjälle toimittamia lennokkeja, joita on käytetty muun muassa hyökkäyksiin maan energiainfrastruktuuria vastaan.

Tuoreiden tietojen perusteella suurin osa iranilaislennokkien komponenteista on eurooppalaisten ja amerikkalaisten yritysten valmistamia tai peräisin muista Ukrainaa tukevista valtioista.

Wall Street Journal -lehden mukaan Yhdysvaltain hallinto on käynnistänyt havainnoista selvityksen. On epäselvää, miten Iranin aseteollisuus on saanut käsiinsä länsimaista korkeateknologiaa maata vastaan asetetuista talouspakotteista huolimatta.

Ukrainan asevoimien kerrotaan käyttäneen häirintälaitteita, joilla Mohajer-6-lennokkeja kaapattiin kesken lennon omaan käyttöön. Näin niillä pystyttiin laskeutumaan hallitusti Ukrainan hallitsemalle alueelle.

Venäjä on käyttänyt iskuissaan lisäksi satoja Shahed-136-itsemurhalennokkeja.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan yli puolet lennokkien komponenteista olisi valmistettu Yhdysvalloissa. Kiovassa toimiva NAKO-järjestö on arvioinut, että eräästä lennokkimallista löytyy yli 200 teknistä osaa, joista noin kolmasosa oli valmistettu Japanissa.