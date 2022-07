Haupitsi tuhoaa videolla lukuisia hyökkääjän kohteita

Ukrainan 40. erillisen tykistöprikaatin Facebookissa jakama video näyttää Ukrainan puolustusvoimien brittiläisiä M777-haupitsin tuhoamassa useita Venäjän sotilaskohteita.

Videolla tuhotaan muun muassa Tunguska-ilmantorjuntajärjestelmä, haupitseja sekä ammusrekkoja.

– Jälleen yhteistötä ”hyvän tahdon ohjelman” täyteenpanemiseksi koskien sotilaiden suorittamaa vihollisen demilitarisointia, prikaatin julkaisussa todetaan.

M777 on brittiläisen BAE Systemsin valmistama 155-millimetrisiä ammuksia ampuva haupitsi. Videon on jakanut Twitteriin King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee.

Video of M777 artillery strikes by Ukraine's 40th Artillery Brigade on Russian targets, including a Tunguska air defense system, self-propelled howitzers, and Ural trucks with ammunition.https://t.co/oydp2OtmAP pic.twitter.com/Dyzdc6TYuB

— Rob Lee (@RALee85) July 31, 2022