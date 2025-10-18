Harvinainen ”tuplailmiö” jäädytti tiet Lahdessa

Tänään lauantaina tien pinnat ovat olleet monin paikoin liukkaita eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea.

Erityisesti Lahden alueella tilanne oli aamulla vaikea. Pelastuslaitoksen mukaan Lahdessa koettiin lauantaiaamuna yli 40 ajoneuvon kolarisuma.

Forecan mukaan erittäin liukkaiden olosuhteiden taustalla oli todennäköisesti harvinainen ”tuplailmiö”, jossa tien pinnoille on muodostunut ensin kuuraa ja myöhemmin sumun takia myös huurretta.

– Kuuranmuodostuksessa vesihöyry muuttuu suoraan kiinteäksi jääksi ilman, että veden olomuoto käy välissä nestemäisenä. Tämä tekeekin kuuranmuodostuksesta hyvin petollisen ilmiön, sillä sen syntymistä ei paljain silmin voi ennakoida toisin kuin mustan jään tapauksessa, jossa tien pinnoilla oleva nestemäinen vesi muuttuu jääksi, meteorologi Markus Mäntykangas kirjoittaa Forecan blogissa.

– Kun sumu muodostuu kylmissä olosuhteissa ja jos pintojen lämpötila on pakkasen puolella, sumupisarat tarttuvat kiinni esimerkiksi tien pintoihin muodostaen huurretta. Lahden ympäristössä on voinut käydä niin, että kuurakerroksen päälle on alkanut muodostua huurretta, jolloin on sanomattakin selvää, että olosuhteet ovat olleet kesärenkailla ajaville fataalit.

Vaikka kuuranmuodostus oli ennakoitavissa sääennusteissa, oli sumujen ja huurteen muodostamista huomattavasti hankalampi ennakoida, Mäntykangas kertoo.

Huurteen muodostus vaatii sumun läsnäolon.

Auringon lämmitettyä ilmaa sekä tien pintoja pahin liukkaus on helpottanut. Kuuraa voi kuitenkin esiintyä paikallisesti varjopaikoissa iltapäivään saakka.

Autoilijoiden tulee olla valppaina vielä sunnuntaiyönä- ja aamuna maan etelä- ja keskiosissa.

Vaikka sunnuntaiyöstä ei ennusteta yhtä kylmää, on kuuran muodostuminen edelleen mahdollista. Sumujen ja huurteen todennäköisyys on kuitenkin selvästi pienentynyt.

– Sunnuntaina liukkaisiin tien pintoihin on syytä varautua myös Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lunta, räntää ja jäätäviä sateita saadaan alueella lauantai-illasta saakka, ja paikoin lumikertymä voi Pohjois-Lapissa kasvaa reiluun viiteen senttimetriin sunnuntain aikana.

Ensi viikolla sää lauhtuu ja muuttuu sateiseksi. Maan etelä- ja keskiosasta liukkaat ajokelit ovat ainakin tilapäisesti ohi.

Ensi viikon jälkeen sää voi kylmetä rajusti. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuuksia.