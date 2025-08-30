Verkkouutiset

Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Henna Virkkunen haastattelussa Eurooppa-foorumissa Turussa 29. elokuuta 2025., LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Henna Virkkunen listattiin maailman tekoälyvaikuttajien joukkoon

  • Julkaistu 30.08.2025 | 15:10
  • Päivitetty 30.08.2025 | 16:01
  • EU, Tekoäly
Komissaarin toimet eurooppalaisen tekoälyosaamisen nostamiseksi ovat saaneet tunnustusta.
EU:n teknologiasta ja turvallisuudesta vastaava komissaari Henna Virkkunen on nostettu arvostetun yhdysvaltalaisen Time -lehden TIME100 AI 2025 -listalle. Listaus julkaistaan nyt kolmatta kertaa ja siihen on kerätty maailman vaikutusvaltaisimpia tekoälyvaikuttajia.

Lehti perustelee Virkkusen nostamista listalle tämän tavoitteilla nostaa Eurooppa tekoälyn johtavaksi maanosaksi. Aikaisemmin tekoälykeskusteluissa Eurooppa on yhdistetty ennemmin säätelyyn ja byrokratiaan. Virkkusen kerrotaan toimillaan vaikuttaneen juuri tämän mielikuvan muuttamiseen; yksinkertaistaneen sääntelyä ja vähentäneen tekoälyyn liittyvää byrokratiaa.

Virkkusen kehittämään Euroopan unioinin tekoälystrategiaan kuuluu toimia Euroopan tekoälyaseman kohentamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi panostaminen koulutukseen tarjoamalla lahjakkaille tekoälytutkijoille apurahoja sekä panostukset viiteen uuteen tekoälyn tutkimiseen tarkoitettuun tekoälyn ”gigatehtaaseen”, jossa käytössä olisi uusimmat teknologiat.

– Virkkunen haluaa osoittaa, että Eurooppa voi olla muutakin kuin sääntöjen laatija, lehti perustelee valintaansa.

 

 

Uusimmat
