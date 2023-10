Liike Nyt-puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo vakuuttaa Uudelle Suomelle, että puolue ei ole talousongelmissa.

Kauppalehden julkaisemalta protestilistalta ilmenee, että puolue on saanut 37 009 euron velastaan velkomustuomion. Harkimo sanoi maanantaina Ilta-Sanomille, että velan maksuaikataulusta on sovittu ja se on syntynyt viime kevään eduskuntavaalien kampanjan aikana.

– Meillä on pari laskua, joista maksusuunnitelmat on tehty, Harkimo sanoo US:lle.