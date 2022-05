”Harmaiden vyöhykkeiden aika on Euroopassa ohi”

Ukrainan ja Romanian kupeessa sijaitsevaa Moldovaa johtaa joukko nuoria ja energisiä Eurooppa-myönteisiä uudistajia, jotka haluavat kitkeä maassa pitkään rehottaneen korruption ja nostaa koronapandemian koetteleman talouden uuteen nousuun.

Presidentti Maia Sandun ja pääministeri Natalia Gavrilitan yhteisenä missiona on espanjalaistutkija Borja Lasherasin mukaan luotsata maataan vakaasti kohti eurooppalaista tulevaisuutta. Heidän on kuitenkin täytynyt mukauttaa nykyaikaistamisohjelmaansa, kun alueellinen turvallisuus on heikentynyt ja Venäjä on uhannut laajentaa sotatoimiaan miehittämäänsä Transnistriaan ja syvemmälle Moldovan alueelle.

– Tämä ei ole tyhjä uhkaus. Venäjän sotalaivat moukaroivat lähistöllä sijaitsevaa Odessaa Mustallamerellä ja kriittisen tärkeää Zatokan siltaa, joka yhdistää Ukrainan EU:hun ja Natoon kuuluvaan naapurimaahansa Romaniaan. Kauempana Mustanmeren rannikolla Mariupol on täynnä raunioita ja kuolemaa, Lasheras kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Tunnelmaa Moldovan pääkaupungissa Chisinaussa hän luonnehtii petollisen rauhalliseksi. Vaikka epävarmuus kasvaa, minkäänlaisesta paniikista ei Vladimir Putinin turvallisuuspalvelujen Transnistriassa toteuttamista provokaatioista ja muista epävakauttamistoimista huolimatta näy toistaiseksi juuri minkäänlaisia merkkejä.

Siitä huolimatta, että Moldova on täysin riippuvainen venäläisestä energiasta, presidentti Sandun hallinto on liittynyt läntisiin talouspakotteisiin ja ollut mukana äänestämässä Venäjää ulos useista kansainvälisistä järjestöistä. Kreml ja sen propagandakanavat ovat reagoineet käynnistämällä aggressiivisen parjauskampanjan Sandua kohtaan.

Ukrainaa ja Moldovaa tarvitaan

Ukrainan tavoin myös Moldova tavoittelee EU:n jäsenyyttä, johon moni moldovalainen kohdistaakin nyt Lasherasin mukaan toivonsa.

– Moldovalaiset ovat kuitenkin hermostuneita siitä, että kun kaikki huomio kohdistuu Ukrainaan, Moldova saattaa jäädä pääministeri Gavrilita Davosissa esittämän toteamuksen mukaan ”harmaalle alueelle”, hän sanoo.

EU:n johtajien olisi nyt hänen mukaansa korkea aika tarttua historialliseen tilaisuuteen ja vahvistaa Euroopan uutta turvallisuusarkkitehtuuria myöntämällä Ukrainalle ehdokasmaan aseman.

– Vastaavista syistä Euroopan johtajien olisi annettava myös Moldovalle selkeä myönteinen signaali ja autettava Sandua ja Gavrilitaa uudistuspyrkimyksissään. Moldovan nykyistä, ainutlaatuista poliittista asetelmaa on syytä vaalia, taloudellinen edistyksen ja demokratian lujittumisen varmistamiseksi sekä rauhan säilyttämiseksi tällä hauraalla alueella, Lasheras toteaa.

Hän pitää selvänä, että Ranskan ja Saksan ympärille aikoinaan rakennettu EU ei enää sellaisenaan vastaa 2000-luvun Euroopan tarpeita, vaan mukaan tarvitaan Ukrainan ja Moldovan kaltaisten maiden uudenlaista dynamiikkaa.

– Niin kyetään luomaan yhteisö, joka pystyy käymään uuden vuosisadan taistelut, joissa demokratia voi lyödä autoritaarisuuden. Yhteistyöhön nojaaviin eurooppalaisiin instituutioihin ankkuroituneet demokraattiset kansakunnat voivat yhdessä torjua Kremlin vanhan miehen imperialistisen uhman ja luoda parempaa tulevaisuutta.