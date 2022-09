Harkovan pommituksista selvinnyt: Venäjä vei minulta kaiken

Harkovalainen Valentyna Hronomenko oli pyykkäämässä pihallaan iltapäivällä 9. syyskuuta, kun hän kuuli valtavan räjähdyksen. Samaan aikaan sällä talossa imuroimassa ollut 11-vuotias lapsenlapsi Maksym huusi hädissään ”Isoäiti, jokin romahtaa päälleni”.

Isoisän onnistui pelastaa Maksym romahtavasta talosta. Maksym on heidän neljästä lapsenlapsestaan ainoa, joka on jäänyt Ukrainaan. Muut ovat paenneet äitinsä kanssa Puolaan.

Hronomenkon talon läheisyyteen oli iskeytynyt venäläisen raskaan Uragan-raketinheittimen järeä 220 millimetrin raketti.

– Melu oli hirveä. Kaikki lensi ilmaan ja putoili. En voinut olla ajattelematta, että katto romahtaisi päällemme, itkevä Hronomenko kertoo Kyiv Independentille.

Raketin räjähdysaalto tuhosi Hronomenkon talon kolme seinää ja hajotti ikkunat. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vei Hronomenkolta ensin hänen työnsä paikallisessa hotellissa ja nyt myös kodinkin.

– Olen rakentanut tämän paikan omin käsin kivi kiveltä 30 vuoden aikana. Kaiken olen tehnyt itse ansaitsemallani rahalla. Venäjä on vienyt minulta kaiken. Haluan, että he [venäläiset ]kokevat sen mitä me olemme joutuneen viimeisen puolen vuoden aikana kokemaan. Haluan heidän joutuvan elämään kuten me elämme nyt. Tämä on kestämätöntä. Miksi he tekevät tämän meille?

Venäjä perusteettomasti väittää iskevänsä Ukrainassa ainoastaan sotilaskohteisiin. Tosiasiassa brutaalien hyökkäysten kohteena ovat siviilit.

– En ymmärrä missä he täällä näkivät sotilaskonteen. Täällä asuvat isoäidit lasten kanssa, ihmettelee Hronomenko.

Venäläiset ovat pommittaneet Harkovaa ja sen aluetta suurhyökkäyksen ensipäivästä 24. helmikuuta lähtien. Nyt syyskuun 9. päivänä Uragan-rakettien kohteeksi joutuivat Hronomenkon kotitalon lisäksi useat muut asuintalot, urheilukeskukset, huolto-asema, lasten kulttuurikeskus, koulu ja päiväkoti. Paikallisviranomaisten mukaan iskuissa loukkaantui 14 ihmistä, joiden joukossa on kolme lasta.

Päiväkodin pitämistä sotilaskohteena ihmettelee myös päiväkodin johtaja Tetjana Oleshko, joka oli sisällä, kun venäläisraketti osui koulun urheilukentälle..

– Armeija ei ole ollut koskaan täällä. Kyseessä ei ole strateginen kohde, vaan päiväkoti, ja erittäin hyvä ja nykyaikainen sellainen, sanoo Oleshko puhjeten itkuun.

Ilman evakuointeja katastrofin laajuus olisi ollut vielä suurempi. Koulut alkoivat 1. syyskuuta, mutta nyt iskun kohteeksi joutuneen päiväkodin aloitti viime vuoden 280 lapsen sijaan 14 lasta. Suurin osa lapsiperheistä on paennut Harkovasta.

– Päiväkodin pienimmille varattu osa ensimmäisessä kerroksessa tuhoutui pahiten. Se on tarkoitettu alle 2-vuotiaille. Onneksi heitä ei siellä ollut, toteaa Oleshko.