Häntä epäillään USA:n salaisuuksien vuodosta – ”ei ollut vahinko”

Yhdysvaltain salaisia tiedusteluraportteja vuotaneen henkilön kerrotaan työskennelleen sotilastukikohdassa.

Washington Post -lehden mukaan nuori mies oli tunnettu karismaattisena aseharrastajana. Hän pyöritti suljettua Discord-keskusteluryhmää noin 20 samanmieliselle henkilölle. Keskustelut käsittelivät usein aseita, sotilaskalustoa ja uskontoa.

Nimimerkkiä OG käyttävä mies kertoi tietävänsä salaisia tietoja, joista osan hän ilmeisesti julkaisi keskusteluryhmässä jo viime vuonna.

OG väitti viettävänsä osan työpäivästään rakennuksessa, johon ei saanut tuoda matkapuhelimia tai muita elektronisia laitteita. Hän kertoi kopioineensa tiedustelutietoja käsin paperille.

Mies kertoi tuttavilleen haluavansa jakaa heille tietoja, jotka eivät olleet julkisesti saatavilla.

– Hän on fiksu henkilö. Hän tietysti tiesi, mitä teki julkaistessaan nämä asiakirjat. Vuodot eivät olleet minkäänlainen vahinko, Discord-ryhmän jäsen sanoo.

Tiedot koskivat sotilaallisten asioiden ohella poliittisten johtajien sijainteja ja matkasuunnitelmia. Mukana oli myös geopoliittista analyysia ja arvioita muiden maiden yrityksistä vaikuttaa demokraattisten valtioiden vaaleihin.

Muistiinpanojen kirjoittaminen ilmeisesti osoittautui liian vaivalloiseksi, koska OG alkoi myöhemmin julkaista itse asiakirjoista otettuja kuvia. Discord-yhtiö on ilmoittanut tekevänsa asian selvittämisessä yhteistyötä poliisiviranomaisten kanssa.

Itsenäisen Bellingcat-ryhmän tutkija Aric Toler sanoo Twitterissä tulleensa samaan johtopäätökseen vuodon alkuperästä.

