”Hänen ainoa rikoksensa oli syntyä Pohjois-Koreaan” – Kiina alkoi palauttaa ihmisiä diktatuuriin

Kiina on alkanut karkottaa paenneita pohjoiskorealaisia takaisin sen jälkeen, kun Pohjois-Korea on luopunut koronapandemian aikaisesta täydellisestä rajasulusta. Lokakuussa raskaasti vartioituihin busseihin lastattiin The Telegraph -lehden mukaan paluumatkalle jopa 600 ihmistä.

Englannissa nykyään asuva Kim Kyu-li, 46, sai lokakuussa hätääntyneen avunpyynnön nuoremmalta siskoltaan Kim Cheol-okilta, 40, kiinalaisesta vankilasta. Sisko oli kahden tunnin päässä kotiuttamisestaan entiseen kotimaahansa, joka merkitsi eroa hänen Kiinassa asuvasta perheestään sekä päätymistä Pohjois-Korean raakaan vankilajärjestelmään.

Kyu-Ii oli uutisista suunniltaan, mutta ei kyennyt Lontoosta käsin tekemään mitään. Nyt hän kampanjoi siskonsa vapauttamiseksi ja on vedonnut muun muassa YK:hon.

– Siskoni ainoa rikos oli syntyä Pohjois-Koreaan, hän toteaa.

Siskokset onnistuivat pakenemaan eri kerroilla 1990-luvulla nälänhädän riivaamasta diktatuurista äitinsä kuoltua. Kyu-Ii päätyi Britanniaan ja Cheol-ok asui paperittomana Kiinassa 25 vuotta. Hän jäi kiinni yritettyään lähteä Kiinasta Thaimaan kautta tapaamaan sisartaan Lontooseen.

Soulissa toimivan ihmisoikeusjärjestö TJWG:n mukaan pakkopalautettuja kuulustellaan Pohjois-Koreassa kolmessa pidätyskeskuksessa, jonka jälkeen heidät siirretään kotiseudulleen ja luovutetaan turvallisuusviranomaisille. Heitä uhkaavat kidutus, teloitus, pakkoabortit ja päätyminen vankileireille, sillä Pohjois-Koreassa loikkarit ovat maanpettureita, joita rangaistaan ankarasti.

Etelä-Korea on protestoinut Kiinan päätöstä karkottaa ihmisiä diktatuurivaltioon. Suurin osa palautetuista on naisia.

TJWG:n mukaan Kiinan vankiloissa on jopa 1100 pohjoiskorealaista, jotka ovat vaarassa joutua luovutetuiksi entiseen kotimaahansa koska tahansa. Järjestön lakiasiantuntija vaatii Yhdysvaltoja ja Britanniaa tuomitsemaan pakkopalautukset ja ryhtymään toimiin.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiinassa ei ole ”loikkareita Pohjois-Koreasta”, vaan laittomasti taloudellisin syin tulleita siirtolaisia, joiden asia tullaan käsittelemään lainmukaisin perustein.

– Veljeni kuoli pohjoiskorealaisessa vankilasta. Kukaan ei tiedä mihin hänet on haudattu, sanoo Kim Kyu-li, joka pelkää siskonsa hengen puolesta.

– Vankilat siellä ovat epäinhimillisiä. Ei ole väliä oletko sairas, väsynyt vai nälkäinen, heidän mielestään olet eläin.