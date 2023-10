Hän pelasti kibbutsin – Nuoren naisen johdolla surmattiin 25 terroristia

Israelissa kiitetään noin kahden kilometrin päässä Gazan rajasta sijaitsevan Nir Amin kibbutsin turvallisuusvastaavaa Inbal Liebermania, joka pelasti kylän asukkaat Hamas terroristeilta.

Tämä 25-vuotias nuori nainen järjesti naisten ja lasten nopean evakuoinnin sekä jakoi aseet kahdelletoista kibbutsin asukkaalle, vaikka hänen tehtäväkseen oli määrätty vain vartionti. Päätös poiketa ohjesäännöstään pelasti kymmenien ihmisten hengen, kirjoittaa israelilaislehti Maariv.

Joulukuusta 2022 lähtien alueella turvallisuustehtävissä toiminut Lieberman kuuli varhain lauantaiaamuna 7. lokakuuta räjähdyksiä, jotka kuulostivat erilaisita kuin tavanomaiset rakettihyökkäykset. Hän avasi asevaraston ovet ja jakoi aseet kibbutsin 12-henkiselle turvallisuusryhmälle.

Tämä Liebermanin johtama turvallisuusryhmä surmasi neljä tuntia kestäneen taistelun aikana 25 terroristia, joista hän itse tuhosi viisi. Hän levitti puolustuksen ympäri kibbutsia ja järjesti väijytyksiä.

Lieberman modosti Nir Amista linnoituksen, minkä takia se oli yksi harvoista kibbutseista, joihin Hamas-terroristit eivät saaneet tunkeuduttua.

Maarivin mukaan Liebermanin tulisi saada Israel-palkinto. Lehti arvioi tulevien israelilaissukupolvien muistavan kyseisen sankariteon myyttisenä tapahtumana.

