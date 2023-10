Hän on Hamasin sotilaskomentaja – ”paholainen on pysäytettävä”

Israelin puolustusvoimat esittelee videolla palestiinilaisen terroristijärjestö Hamasin sotilaallisen siiven eli Izz ad-Din al-Qassam -prikaatien johtohahmon.

– Muhammad Deif: lokakuun 7. päivän verilöylyn suunnittelija. Kun tuhansien verta on hänen käsissään, hänen nimensä tulee elämään häpeässä, videon saatetekstissä todetaan.

Jutun alla olevalla videolla kerrotaan, että myös Yhdysvaltain ulkoministeriö on julistanut Deifin terroristiksi. Hänen johdollaan on koulutettu ja aseistettu terroristeja. Viime vuosikymmenien aikana hän on toteuttanut lukuisia hyökkäyksiä ja järjestänyt myös itsemurhapommituksia.

Videolla kerrotaan, että Deif teki lokakuun hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä harvinaisen televisioesiintymisen. Siinä hän hehkutti taistelua, jonka tavoitteena on tuhota Israelin valtio.

– Defi on tuhansien siviilien verta käsissään pahuuden ruumiillistuma. Tämä paholainen on pysäytettävä, Israelin puolustusvoimien videolla sanotaan.

Mohammed Deif: the Mastermind Behind the October 7 Massacre

With the blood of thousands on his hands, his name will live in infamy. pic.twitter.com/u3DfDwc5uH

— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2023