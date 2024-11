Hän jumiutui avaruusasemalle yli vuodeksi

Kahden astronautin kahdeksan vuorokauden mittaiseksi suunniteltu tehtävä kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä on venymässä yli kahdeksan kuukautta pitkäksi.

Taustalla on Boeingin Starliner-aluksen tekniset ongelmat, minkä vuoksi Barry Wilmore ja Sunita Williams tuodaan takaisin SpaceX:n Dragon-kapselilla vasta helmikuussa 2025.

Starlineria ei ole toistaiseksi hyväksytty uudelle lennolle. Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa haluaa tehdä siihen lisäselvityksiä ja mahdollisia parannuksia sekä tutkia ongelmien syyt. Yli miljardia euroa hankkeeseen käyttänyt Boeing harkitsee Washington Post -lehden mukaan Starlinerin myyntiä.

Samankaltainen tilanne kohtasi aiemmin astronautti Frank Rubiota, joka joutui oleskelemaan vuonna 2022 avaruusasemalla yli vuoden ajan avaruusaluksessa havaittujen teknisten vikojen vuoksi. Häneltä jäi samalla välistä tärkeitä perhetapahtumia ja -lomia.

Lääkäriksi ja armeijan helikopterilentäjäksi ennen astronauttiuraansa kouluttautuneen Rubion tehtävä muuttui hänen saavuttuaan ISS:lle venäläisen Sojuzin kyydissä. Vuotava jäähdytyslaite kaksinkertaisti avaruudessa vietetyn ajan puolesta vuodesta vuoteen. Hän oli kiertoradalla poikansa valmistuessa lukiosta ja tyttärensä ensimmäisen yliopistovuoden aikana.

Sota-alueella aiemmin olleen astronautin haasteet ISS:llä olivat erilaisia. Tylsistymisen ohella painottomuudessa joutuu tekemään töitä lihasten surkastumisen ehkäisemiseksi. Loma-ajan ruokana oli Nasan avaruuteen lennättämää ankanlihaa.

Rubio teki amerikkalaisten astronauttien ennätyksen 371 vuorokauden yhtäjaksoisella tehtävällä. Venäjän kosmonautti Valeri Poljakov vietti 1990-luvun puolivälissä Mir-avaruusasemalla vieläkin pidempään eli 437 vuorokautta.

– Näkymä Maahan on uskomaton, mutta päivittäinen ympäristö pysyy samana, ja se koostuu lähinnä tietokoneiden ja kaapelien täyttämistä seinistä. Kupolista tulee katsoneeksi ulos vain parin minuutin ajan, joten yksitoikkoisuutta vastaan joutuu taistelemaan, Rubio sanoo.

Frank Rubio lived in the International Space Station for more than a year after a spacecraft malfunctioned, missing holidays and family milestones.

His experience gives him an intimate understanding of the ordeal of two other NASA astronauts. https://t.co/DTZBHNvHsV

— The Washington Post (@washingtonpost) November 26, 2024