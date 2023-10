Hän edustaa Newnew Polar Bear -aluksen omistajaa, suitsutti yhteistyötä Venäjän kanssa

Suomenlahden kaasuputken ja kaapeleiden vahingoittamisesta epäillyn Newnew Polar Bear -aluksen hämyisten omistajakuvioiden selvityksissä yksi nimi on noussut esiin useissa eri lähteissä.

Kyseessä on Jing Ke. Häntä on tituleerattu mediassa Newnew Polar Bearin omistavan laivayhtiö Hainan Yangpu Newnew Shippingin ”edustajaksi Venäjällä”, mutta hieman hämmentävästi myös tavaraliikennettä Venäjän ja Kiinan välillä hoitavan Torgmollin ”johtajaksi”.

Verkkouutiset on selvittänyt Newnew Polar Bearin omistustaustoja tästä löytyvässä jutussa. Taustayhtiöistä on hyvin vähän tietoa saatavilla. Moni seikka viittaa kuitenkin vahvoihin yhteyksiin Venäjälle. Yhtiön liikennöinti Koillisväylällä on osa Venäjän strategisesti tärkeitä hankkeita. Tällainen toiminta vaatii myös tiivistä yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa. Mediatietojen mukaan yhtiön aluksilla on venäläistä miehistöä. Suomessa Turun Sanomat on kertonut lähteeseen viitaten, että alusten päällystö olisi tavallisesti venäläistä.

Yrityksellä ei myöskään ole nettisivuja, ja jopa Kiinassa on kummasteltu, miten täysin tuntematon yhtiö on ponnistanut vain vuosi perustamisensa jälkeen maailman 50 suurimman varustamon joukkoon.

Lisäksi on väitetty, että Newnew Polar Bearin miehistö olisi vaihdettu kokonaisuudessaan, kun se pysähtyi Venäjän Kaliningradissa vain päiviä ennen kaapelien ja putken vaurioittamista. Aluksen lähellä oli epäillyn sabotaasin aikaan väitetysti myös pimeänä liikkuneita Venäjän aluksia.

Jing Kestä löytyy mainintoja venäläisistä lähteistä. Hän näyttää reissanneen Venäjällä liikeasioissa. Verkkouutiset törmäsi Newnew Shippingin taustoja selvittäessä esimerkiksi valtiollisen tietotoimisto Interfaxin elokuussa 2022 julkaisemaan juttuun. Siinä kerrottiin Torgmollin yhdessä Venäjän valtion rautateiden kanssa käynnistämästä suuresta rahtipalvelusta. Jutussa on kommentteja ”Torgmollin johtajaksi” kutsutulta Jing Keltä.

Samaan artikkeliin on kiinnitetty huomiota sosiaalisessa mediassakin. Laivaliikennettä avoimista lähteistä X-palvelussa Markus Jonsson -nimimerkillä seuraava käyttäjä on jakanut myös tästä löytyvän tiedotteen, jossa kerrotaan Newnew Polar Bearista ja Newnew Shippingin ja Torgmollin rahdinkuljetuksista Koillisväylällä. Newnew Polar Bear oli laatuaan ensimmäinen reittiä kulkenut rahtilaiva. Matka vaati tiivistä yhteistyötä Venäjän viranomaisten ja venäläislaivojen kanssa.

Heinäkuun lopussa julkaistussa tiedotteessa Jing Ketä kutsutaan Newnew Shippingin ”edustajaksi Venäjällä”. Hän kuvaili tuolloin Koillisväylän olevan eräs Venäjän ja Kiinan yhteistyön keskeisistä strategisista hankkeista ja suitsutti, miten liikenteen lisääminen reitillä tulee vahvistamaan maiden välisiä suhteita.

– Olemme luottavaisia siitä, että matka Koillisväylällä onnistuu Rosatomin ja Glavsevmorputin vahvalla tuella, Jing Ke sanoi tiedotteessa.

Rosatom on Venäjän valtion ydinvoimayhtiö ja Glavsevmorput sen alla toimiva organisaatio, joka hallinnoi Koillisväylän käyttöä. Newnew Polar Bearin juuri suorittama matka reitillä merkitsi käytännössä jatkuvaa yhteispeliä venäläisten jäänmurtajien kanssa.

Tiedotteessa on myös kiintoisa yksityiskohta. Sen mukaan Glavsevmorputin johtaja, merikapteeni Sergei Zybko oli ainakin vielä tuolloin Newnew Polar Bearilla. Zybko on nostettu esiin jo aiemmin tästä löytyvässä Iltalehden jutussa. Siinä häntä kutsuttiin ”mieheksi, joka tietää jotain Suomenlahden oudoista tapahtumista”. Venäjän diktaattori Vladimir Putin antoi Zybkolle valtiollisen palkinnon loppuvuodesta 2018.

– Merimiehet ovat järjestään isänmaallisia – ja me olemme kaikki isänmaallisia. Erityisen miellyttävää on, kun työllä ei ole vain talousvaikutus vaan myös poliittinen vaikutus, Zybko muun muassa sanoi Kremlin sivuilla julkaistussa kiitospuheessaan.

Samalla X:n tilillä on julkaistu myös tämän linkin takaa arkistoituna venäläisen Roscongress-tapahtumajärjestäjän sivulta ja alta löytyvä kuva Newnew Shippingin ”edustaja” Jing Kestä.

Itse tapahtumasivulta löytyvien tietojen ja kuvien perusteella Jing Ke osallistui paneelikeskusteluun ”Koillisväylästä globaalin kasvun luojana” tämän vuoden syyskuun 11. päivänä.

Seura oli arvovaltaista. Mukana oli esimerkiksi merkittäviä teollisuusjohtajia ja viranomaisia sekä Venäjän teollisuudesta ja kaupasta vastaava varaministeri, valtiosihteeri Viktor Evtuhov ja pitkän linjan Vladimir Putinin sisäpiiriläinen, tiedustelumies ja presidentinhallinnon entinen kansliapäällikkö Sergei Ivanov.

Jing Ken taustatieto-osio on tapahtuman sivuilla jätetty täysin tyhjäksi eikä hänestä ole muuta tietoa kuin nimi, kuva ja työpaikka.

Venäläisistä julkisista rekistereistä löytyvien varsin monipolvisten tietojen perusteella Jing Ke on kirjattu tällä hetkellä Venäjällä ainakin Goodstuff OOO- ja Farwater Logistik OOO -yhtiöiden perustajaksi. Hänen yhtiökumppaneitaan näissä ovat muun muassa Vadim Trubetskoi ja Jana Kosenko. Jing Kellä vaikuttaa olleen runsaasti erilaista yritystoimintaa Venäjällä.

Yritystietoihin kiinnitti X-palvelussa ensin huomiota Henri Kytönen. Hän on jakanut alta löytyviä kuvakaappauksia venäläistiedoista.

Newnew Polar Bearin omistustaustoja selvittänyt Erik Kannike on taas jakanut aiemmin tällä viikolla X-palvelussa alta löytyvän kuvakartan aluksen omistustahoista ja niiden kytköksistä toisiinsa. Esillä ovat esimerkiksi Torgmoll, Newnew Shipping ja Goodstuff. Mielenkiintoista on muun muassa se, että kaikilla yhtiöillä on Kanniken mukaan sama venäläinen puhelinnumero.

Edit 27.10.2023. 15.51 Lisätty venäläisten yritysrekisterien tietoja.

