Hämmentävä lipsahdus Moskovasta: Maria Zaharova kertoi Kremlin eliitin riitelystä

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on myöntänyt Moskovan eliitin riitelevän keskenään. Erikoiselta lipsahdukselta vaikuttavaan lausuntoon kiinnitetään huomiota tästä löytyvässä Institute for the Study of War -ajatushautomon Ukraina-tilannekatsauksessa.

ISW:n mukaan Zaharova kertoi infosotaa käsitelleessä paneelikeskustelussa Moskovassa, että Kremlin sisäpiirissä kiistellään ja että Moskova on joutunut luopumaan Ukrainan sodan informaatioympäristön keskitetystä hallinnasta eikä presidentti Vladimir Putin pysty korjaamaan tilannetta.

Zaharovan kommentti vastaa viime aikojen asiantuntija-arvioita, joiden mukaan Moskovan kontrolli tiedottamisesta on pirstaloitunut.

– Lausunto tukee useita aiempia arvioita: Putinin sisäpiirin avainhenkilöiden välillä on riitaa ja että Putin on pitkälti luovuttanut informaatioympäristön useille enemmän tai vähemmän itsenäisille toimijoille sekä on ilmeisen kyvytön ryhtymään ratkaiseviin toimiin Venäjän informaatioympäristön ottamiseksi takaisin hallintaan, ISW listaa.

Maria Zaharova tunnetaan Venäjän eturivin propagandistina. On epäselvää, miksi kokenut tiedottaja myönsi tällaisia vaikeuksia julkisesti.

– Zaharova on saattanut puhua näistä ongelmista ensi kertaa tyynnytelläkseen nationalististen sotabloggareiden odotuksia Kremlin kyvystä rakentaa yhtenäinen narratiivi – tai jopa yhtenäinen poliittinen linja, ISW arvioi.

LUE MYÖS:

Levottomuutta Kremlissä – ”presidentti kuulostaa heikolta”

#Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova confirmed that there is infighting in the #Kremlin inner circle, that the Kremlin has ceded centralized control over the Russian information space, and that #Putin apparently cannot readily fix it. https://t.co/faLSmaGT1S https://t.co/I0thozklaH

— ISW (@TheStudyofWar) March 12, 2023