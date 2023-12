Hamina-luokan ohjusveneet saivat uusia suorituskykyjä

Merivoimien Hamina-luokan ohjusveneiden elinkaaripäivitys- ja peruskorjaushanke on saavuttanut loppuhyväksynnän. Puolustusvoimat ja Patria allekirjoittivat sopimuksen neljän ohjusveneen peruskorjauksesta sekä elinkaaripäivityksestä vuonna 2018. Patria toimi projektissa kokonaisvastuullisena päätoimittajana, suunnittelijana ja pääintegraattorina.

Patrian mukaan merivoimat saivat Hamina-luokan peruskorjauksen ja elinkaaripäivityksen yhteydessä uusia suorituskykyjä merellisten hyökkäysten torjuntaan, meriyhteyksien suojaamiseen sekä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen.

Uusien torpedo- ja pintatorjuntajärjestelmien sekä päivitetyn ilmatorjuntaohjusjärjestelmän myötä alukset kykenevät vaikuttamaan ilmaan, pintaan ja veden alle.

Osana uutta suorituskykyä Patria toimitti aluksille kehittämänsä uuden innovatiivisen UUV-tyyppisen (Un-manned Underwater Vehicle) harjoitusmaalijärjestelmän, joka mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan sukellusvenetorjunnan harjoittelun.

– Muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa, että kotimaisella teollisuudella on tämänkaltaista osaamista maanpuolustuksen kriittisiin järjestelmiin ja teknologioihin liittyen. Suomi voi olla ylpeä siitä, että maan kyvykkyyksiä on pidetty yllä myös niinä aikoina, kun enemmistö laiminlöi oman puolustuskykynsä kehittämisen ja materiaalihankinnan, sanoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

Patria luovutti ensimmäisen ohjusveneen Tornion Merivoimille vuonna 2020 ja viimeisen aluksen, Porin, vuonna 2022. Luovutusten jälkeen ohjusveneillä on toteutettu käyttöönottoon liittyviä merivastaanottokokeita.

Tulevien Pohjanmaa-luokan korvettien ohella Hamina-luokan ohjusveneet muodostavat Merivoimien merellisen liikkuvan operaatiokyvyn rungon 2030-luvulla.