Hamasin väitetään saaneen lähtöpassit Qatarista

Qatar on mitä ilmeisimmin päättänyt lopettaa roolinsa välittäjänä Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välillä. Diplomaattilähteet myös väittävät, että Hamasin edustajia olisi kehotettu poistumaan Qatarista. Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksella on katsottu olleen vaikutusta tapahtuneeseen. Asiasta kertoo The Times of Israel.

Diplomaattilähteet ovat lehden mukaan harmitelleet sitä, että pitkään jumissa olleet tulitauko- ja panttivankineuvottelut ”muuttuivat enemmän politiikaksi ja vaaleiksi” sekä Israelille että Hamasille, sen sijaan että ne olisivat olleet ”vakava yritys saavuttaa rauha”.

Mitään aikarajaa ei ole annettu sille, milloin terroristijärjestön on määrä poistua Dohasta, mutta se ei lähteiden mukaan tapahdu ainakaan välittömästi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun hallinnon virkamies on The Times of Israelin mukaan antanut toimittajille lausunnon, jossa Qatarin päätöstä karkottaa Hamas toivotettiin tervetulleeksi ja todettiin ettei mikään maa saisi isännöidä kyseistä terroristiryhmää.

Eräs virkamies myös väitti, että Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tällä viikolla myös vaikutti päätökseen, ja vihjasi, että republikaaneja edustava presidentti ei olisi tukenut terroristijärjestön pysymistä Qatarissa.

Hamasin korkea virkamies kiisti diplomaattien ja Yhdysvaltojen viranomaisten tiedot, ja kertoi toimittajille nimettömänä, ettei terroriryhmä ollut saanut Qatarilta ohjeistusta lähteä maasta, The Times of Israel kertoo.

– Qatar jatkaa pyrkimyksiä kumppaneidensa kanssa, kun osapuolet osoittavat halukkuutta ja vakavuutta lopettaa julma sota ja siviilien jatkuva kärsimys, joka johtuu humanitaarisista katastrofeista Gazassa, ja tulee olemaan eturintamassa tekemässä kaiken mahdollisen sodan lopettamiseksi ja panttivankien ja vankien palauttamiseksi, Qatarin ulkoministeriön tiedotteessa todetaan.