Hamasin väite sairaalaiskusta meni läpi kansainvälisessä mediassa – 1000 prosentin kasvu viharikoksissa

Hamasin alainen Gazan terveysvirasto kertoi lokakuussa, että Israelin ”ilmaiskussa” al-Ahlin sairaalassa oli kuollut ainakin 500 ihmistä. Asiasta uutisoivat tuolloin muun muassa BBC, uutistoimisto AP ja The New York Times. Esimerkiksi NY Times on sittemmin oikaissut juttunsa uudella uutisella.

Human Rights Watch HRW, jonka edustaja 17. lokakuuta piti iskua Israelin tekemänä ja sanoi olevansa ”sanaton kauhusta nähtyään kuvia paikalta”, on eilen julkaissut tutkimuksen, jossa vahvistetaan jo aiemmin liikkuneet tiedot, että tuhon syynä on Hamasin väärin osunut raketti. Raketti osui sairaalan lähistölle. Mikään paikalla nähty ei tutkimusraportin mukaan tue oletusta, että kyse olisi ollut Israelin ilmasta pudottamasta pommista.

HRW kertoo, että Gazan poliisi keräsi kaikki jäänteet alueelta pikavauhtia iskun jälkeen. Hamas ilmoitti, että ”todisteet näytetään pian koko maailmalle”. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Sen sijaan Hamasin johtohenkilöihin kuuluva Ghazi Hamad väitti, että Israelin ohjuksesta ei enää ole mitään jäljellä, vaan se on ”höyrystynyt” ja kadonnut kuin suola veteen. HRW toteaa, että skenaario on epätodennäköinen, koska yleensä ainakin jotain jäänteitä löydetään.

Israelin hyväntekeväisyysrahastolle työskentelevä asianajaja Natasha Hausdorff ihmettelee The Telegraph-lehdessä, miksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n oikaisuosasto ei ole vieläkään hyväksynyt valituksia, jotka liittyvät disinformaation välittämiseen sairaalaiskusta.

– BBC julkaisi useita uutisia toimien käytännössä Hamasin äänitorvena. Vaara, että väitteiden alkuperä on todellisuudessa Hamas, sivuutettiin kokonaan, Hausdorff kirjoittaa ja huomauttaa, että uutiset levisivät laajalle, kun niitä jakoivat eteenpäin korkeassa asemassa olevat ihmiset.

– Selitys, jonka yhtiö viimein antoi, ei edes käsitellyt kaikkein häiritsevintä epäonnistumista. [–] Heitä oli yritetty varoittaa. Tiedän, koska olin mukana.

Hausdorff kertoo, että hänelle oli sovittu haastattelu BBC:n suoraan lähetykseen samalle illalle, mutta se peruttiin, koska kanavan mukaan sen piti keskittyä ”Israelin ilmaiskun” seurantaan.

Hausdorffin mukaan hän yritti vedota maalaisjärkeen ja journalistiseen integriteettiin ja selittää kanavan edustajalle, että varmuutta iskun tekijästä ei vielä ole. BBC:n valitsema narratiivi tuntui omituiselta siksikin, että samaan aikaan Hamas oli jatkuvasti ampunut suuria määriä raketteja Israeliin ja niitä oli myös aiemmin pudonnut Gazan puolelle.

– Vetoomukseni kaikuivat kuuroille korville, toteaa Hausdorff toteaa, jolle BBC:ltä vakuutettiin, että sen uutisjuttu on varmistettu useista lähteistä.

– Samaan aikaan tiedämme, että kuka tahansa ”palestiinalaisviranomainen” Gazassa on Hamasin virkamies.

– Väärä väite Israelin sotarikoksista jatkui. Sen aiheuttama haitta on pysyvä.

Israelin syyksi laitettu isku aiheutti laajoja palestiinalaismielisiä protesteja lukuisissa maissa, Lähi-idässä, mutta myös Euroopassa. Mielenosoituksissa muun muassa vaadittiin kuolemaa Israelille ja Yhdysvalloille. Juutalaisvastaiset hyökkäykset lisääntyivät. Esimerkiksi Berliinissä heitetiin synagogaan molotovin cocktaileja.

– Uutisoinnin seuraukset ovat selvät ja säännöllisesti nähtävillä vihamarsseilla Britannian kaduilla. Lontoon metropolialueen poliisi on tilastoinut 1000 prosentin kasvun antisemitistisissä viharikoksissa lokakuun aikana, Hausdorff kertoo.

1/ New @hrw research: The explosion that killed & injured many civilians at al-Ahli Hospital in Gaza on Oct 17 was caused by an apparent rocket-propelled munition. Palestinian armed groups commonly use such rockets. An investigation is needed. https://t.co/xoWmt2UV82

— Jean-Baptiste Gallopin (@jbgallopin) November 26, 2023