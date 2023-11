Hamasin taistelijat piiloutuivat kouluun – Israelin joukot iskivät

Israelin puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä joukkojensa eliminoineen viime yönä terroristijärjestö Hamasin taistelijoita, jotka piileskelivät Gazalaisessa koulussa. Samalla takavarikoitiin useita eri aseita.

Muissa operaatioissa Israelin joukot löysivät teknisiä laitteita, ammuksia ja aseita, kuten Kalashnikov-rynnäkkökivääreitä, räjähteitä, kranaattiampumalaitteita, taisteluliivejä, sinkoja ja panssarintorjuntaohjusjärjestelmiä.

Israelin puolustusvoimien maaoperaatio on käynnissä Gazassa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan määräaikainen tulitauko olisi mahdollinen, jos Hamas vapauttaisi ottamansa panttivangit. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Netanjahun mukaan tavoitteena ei ole Gazan kaistan miehittäminen, vaan terrorismin kitkeminen.

IDF operations in Gaza overnight:

🔺Troops located a school in which Hamas terrorists were hiding and elimated them. They confiscated multiple weapons found at the school.

🔺In other operations, troops located technological equipment, ammunition and weapons, including… pic.twitter.com/7XCRCfkEY9

— Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023